Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel
Foto: © photonews
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Mathieu van der Poel lijkt momenteel op zijn best in het tijdrijden. Dat heeft Tadej Pogačar aan den lijve ondervonden in Zwitserland. Het is veelbelovend met het oog op de start van de Tour de France.

Die begint met een ploegentijdrit in Barcelona. Het plan van Alpecin-Premier Tech is om daarin een goede tijd neer te zetten en zo in de dagen daarna in de strijd om de gele trui te blijven. Van der Poel zou dan voor de elfde keer in zijn loopbaan de gele trui uitgereikt kunnen krijgen. Het is knap dat hij dat al tien keer eerder voor elkaar heeft gekregen.

Om dit jaar opnieuw in het geel te komen, moet hij wellicht toeslaan in de tweede etappe, die eindigt op de Montjuïc. "Maar je hebt renners als Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Als die hun zinnen erop zetten, dan wordt het heel moeilijk", zegt hij aan de NOS. "Maar we gaan het wel proberen." Hij hoopt dus dat zij zich afzijdig houden.

Pogačar gunt concurrentie weinig

Zo, dat weet Evenepoel dan ook weer. Misschien moet Van der Poel vooral vrezen voor de plannen van Pogačar, want die gunt de concurrentie nauwelijks iets. Ook in de tijdrit in de Ronde van Zwitserland ging hij met de overwinning aan de haal. Het verschil bedroeg slechts 0,04 seconde. Het ging wel om een vrij vlakke tijdrit.

"Zelfs op een vlakke tijdrit ben je niet veilig voor die jongens. Dat geeft ook aan hoe goed ze zijn." Toch is Van der Poel terecht trots op wat hij die dag heeft laten zien. "Deze tijdrit is een bevestiging dat we goed hebben gewerkt de afgelopen weken." Van der Poel leeft ontspannen toe naar de Tour, omdat hij zijn carrière nu al als geslaagd beschouwt.

Van der Poel boekte al veel grote zeges

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Daarmee verwijst hij naar alle grote overwinningen die hij al heeft geboekt. Zo werd hij wereldkampioen op de weg, won hij drie keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Parijs-Roubaix en twee keer Milaan-San Remo. Ook wedstrijden als Dwars door Vlaanderen en de E3 schreef Van der Poel meer dan eens op zijn naam.

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