Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel postte onlangs een video van een aantal van zijn waarden, ook al reed hij de voorbije weken geen koersen. Ze spelen een stevig plannetje bij Red Bull, maar dat kan ook heel goed uitdraaien weet Johan Bruyneel.

Remco Evenepoel is speciaal in dat opzicht, want hij is een meester van het trainingskamp. Hij laat het altijd zien na een stevige stage en zeker als die op hoogte was”, aldus Johan Bruyneel in THEMOVE over de Belgische podiumpretendent in de Tour de France.

Remco Evenepoel ziet er heel goed uit

“Soms heeft hij eens een slechte dag na een paar dagen of een week, maar meestal doet hij het heel goed. Ik maak me geen zorgen: hij zal klaar zijn voor de Tour de France. Hij staat heel licht, want hij weegt maar 63 kilogram meer op dit moment. Zo scherp stond hij nog niet vaak. Het is het risico waard wat ze op dit moment aan het doen zijn, ik zie het niet als een gok.”

“Hij ziet er heel goed uit en hij heeft nog even voor de start van de Tour de France. Ploegen delen natuurlijk die informatie omdat het iets is waarop ze trots zijn”, aldus Bruyneel in zijn analyse. Eerder zag hij al in Del Toro eerder een kandidaat voor het podium, maar toch is hij ook vol lof voor Evenepoel.

Derde plaats in Parijs zou enorm statement zijn voor Remco Evenepoel

“Ik denk niet dat Evenepoel op het niveau van Jonas Vingegaard zal zijn en in theorie is Pogacar nog sterker. De derde plaats is voor hem het hoogst haalbare onder de omstandigheden die er nu zijn en als Vingegaard of Pogacar niet vallen of problemen kennen.”

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“Maar als hij derde wordt, dan zou dat een enorm statement zijn tegenover de mensen die kritiek hebben op hem. Hij won de Vuelta en was al eens derde in de Tour de France, maar door velen wordt hij niet gezien als een man die voor de grote rondes gemaakt is.”

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