Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

Paul Seixas verschijnt volgende maand aan de start van zijn eerste Tour de France. De nog altijd maar 19-jarige Fransman hoopt er meteen hoge ogen te gooien, zoals hij al het hele seizoen doet. Het wonderkind van Decathlon CMA CGM bereidt zich momenteel minutieus voor in de Alpen.

Paul Seixas rijdt zijn eerste seizoen bij de profs en maakt daarin veel indruk. De Fransman van Decathlon CMA CGM begon het seizoen met een ritzege in de Ronde van de Algarve en won daarna de Faun-Ardéche Classic.

Franse lokroep

Daarna reed hij de concurrentie naar huis in de Ronde van het Baskenland, waar hij drie ritten en alle klassementen won. Ook in de klimklassiekers was hij op de afspraak.

Seixas won de Waalse Pijl en kon lange tijd als enige Tadej Pogacar volgen in Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd uiteindelijk tweede in La Doyenne en maakte de verwachtingen voor de rest van het seizoen nog wat groter. Decathlon CMA CGM kon niet aan de Franse lokroep weerstaan en stuurt zijn goudhaantje meteen naar de Tour.

Bijna 5.000 hoogtemeters

Om een goed figuur te slaan, bereidt Seixas zich nauwgezet voor in de Alpen, zien we op Strava. Hij werkte er gisteren een training af van maar liefst 185,4 kilometer en bijna 5.000 hoogtemeters.

Onder meer de Alpe d’Huez, de Col du Galibier en de Col de l’Échelle kwamen aan bod. Op die laatste col verbeterde hij het record op Strava. Op de andere twee cols verbrak hij zijn persoonlijke record.





Seixas zal op zijn best moeten zijn

Seixas stoomt zich dus volop klaar om te vlammen in de Tour de France. Hij zal op zijn best moeten zijn om Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard te kloppen. De twee topfavorieten verkeren in een bloedvorm. Dat lieten ze dit seizoen al verschillende keren zien.

Pogacar reed een fenomenaal voorjaar en schitterde onlangs in de Ronde van Zwitserland. De Sloveen mikt op zijn vijfde eindzege in La Grande Boucle. Vingegaard won dan weer op indrukwekkende wijze de Giro en mikt op zijn derde Tour-zege.