"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

Het koersfeit van juni waar het meeste over gesproken is? De tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Niet alleen door de spanning tussen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, maar zeker en vooral ook door de boete voor de Nederlander omdat hij in ontblote bast in de 'hot seat' zat.

Het was veruit het opvallendste moment van de Ronde van Zwitserland. Mathieu van der Poel greep in de vierde etappe op een haar na naast de overwinning in de tijdrit, zat vervolgens met ontbloot bovenlijf in de hot seat en kreeg daarvoor later een boete van 500 Zwitserse frank van de wedstrijdjury.

Eerder sprak ook Karsten Kroon zich al uit over de zaak. Hij zou de boete zelf niet hebben uitgedeeld, maar was niet verrast dat Van der Poel werd bestraft. Het belangrijkste van die dag was echter dat Pogačar de tijdrit won. Van der Poel baalde daarvan en reageerde er een dag later nog op hilarische wijze op.

Moeten de regels worden aangepast?

En daarna had ook onder meer Tom Dumoulin zich nog geroerd in de zaak. Enkele weken later is de zaak nog niet helemaal gaan liggen. Tijdens het Belgisch Kampioenschap werd erover gesproken door de commentatoren op televisie en op de radio.

Dat een renner verplicht is om in de hot seat te zitten, omdat hij mogelijk als winnaar een dopingcontrole nodig heeft en dus in de gaten moet kunnen worden gehouden. En dat je dan ook op het moment zelf had kunnen zeggen dat hij beter iets zou aandoen. Of hem meteen laten plassen, zodat hij zich kan omkleden.

Analisten blijven enorm kritisch op de zaak

"Dat het zo spannend was, dat had ik niet durven denken", aldus Johan Bruyneel ook in THEMOVE erover. "En dat hij dan een boete krijgt omdat hij zonder shirt zit in de hot seat ... Het tepelprotocol ... Komaan, het was enorm warm."





Spencer Martin pikte meteen in: "Het toont wat een bullshit-organisatie de UCI eigenlijk is. Zij zitten in Zwitserland in een gebouw met ongetwijfeld betere omstandigheden en airco. Het was 36 of 37 graden, ze hadden hem in de rivier moeten zetten."