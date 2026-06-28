Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

Het is het weekend van de nationale wielerkampioenschappen. Ook in Nederland gingen ze op zoek naar een nieuwe nationale kampioen. Het was toch wel verrassend Wilco Kelderman die met de Nederlandse trui ging lopen.

Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) trok op 67 kilometer van de streep op avontuur met Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech)en Darren van Bekkum (XDS-Astana). Laatstgenoemde moest eraf, waardoor we een leidersduo kregen.

Solo tot de meet

Kelderman maakte bergop dan het verschil en gooide Marsman overboord op 27 kilometer van de streep. Hij stoomde daarna solo door naar de meet en kroonde zich tot Nederlands kampioen.

Kelderman ging al vroeg aan. "Het was niet perse mijn insteek om gelijk zo vroeg te gaan", gaf hij achteraf toe bij NOS. "Ik merkte al heel snel dat de koers moeilijk te controleren was en dat je beter van voren kon zitten. Ik besloot dan ook meteen mee te sluipen in de aanval."

Kelderman gaat niet naar de Tour

"De samenwerking was echter niet top en zo kwam er nog een groep aansluiten. Ik trok nogmaals in de aanval. Je moet dan natuurlijk wel de benen hebben, maar die had ik vandaag", vertelde hij.

Kelderman behoort niet tot de Tour-selectie van Visma-Lease a Bike en gaat normaal gezien dus niet naar de Tour. "Dat hoop ik in ieder geval niet", vertelt hij. "Ik heb me namelijk niet voorbereid op de Tour. Ik ben wel in goede doen, maar de jongens die al maanden bezig zijn met de Tour, zijn er wel klaar voor."





Ronde van Polen

Kelderman geeft aan dat hij waarschijnlijk in de Ronde van Polen voor het eerst te zien zal zijn in zijn Nederlandse kampioenentrui. De 35-jarige renner werd in 2015 al eens Nederlands kampioen tijdrijden en heeft elf jaar moeten wachten op een nieuwe profzege.

Verder won hij in zijn carrière ook onder meer de Ronde van Denemarken in 2013 en werd hij in 2020 derde in het eindklassement van de Giro in dienst van Team Sunweb.