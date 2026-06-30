Visma-Lease a Bike haalt opgelucht adem met het oog op Tour de France: kleine ramp vermeden

Bij Visma-Lease a Bike slaken ze een enorme zucht van opluchting. Oef! De Tour-selectie moet dan toch niet nog eens gewijzigd worden. Edoardo Affini staat aan de start van de Grand Départ.

Nadat de Nederlandse formatie in totaal eigenlijk al drie wijzigingen had doorgevoerd, werd ook de deelname van Affini nog onzeker na een zware val in het Italiaans Kampioenschap tijdrijden. Gelukkig had hij geen breuken opgelopen, maar dan nog was het afwachten hoe hij zou herstellen van die harde klap. Hij reed al een trainingsrit van 70 kilometer.

Dat kon bekeken worden als een hoopvol teken, maar tegelijkertijd bleef de onzekerheid. Dat is immers nog niet de grote afstand en die afstanden zullen wel volgen in de Tour de France. Dat zijn echter zorgen voor later. Het belangrijkste nieuws van de dag voor Visma-Lease a Bike is dat Affini wel degelijk mee kan naar de Tour de France.

Affini zoals gepland naar de Tour

Dat heeft de ploeg laten weten op X. "Edoardo Affini heeft groen licht gekregen om af te reizen naar Barcelona en zal zoals gepland aan de start komen van de Tour de France 2026." Visma-Lease a Bike houdt het bij die korte mededeling, maar meer hoeft ook niet gezegd te worden. Extra medische informatie zou de ploeg sowieso allicht niet verklappen.

Edoardo Affini has been given the green light to travel to Barcelona and will start the 2026 Tour de France as planned. pic.twitter.com/2vtv2sTzqM — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 30, 2026

Eerlijk gezegd is zo toch een kleine ramp vermeden. Als Visma-Lease a Bike na het pensioen van Simon Yates en de blessures bij Christophe Laporte en Wout van Aert nu ook nog eens door de naam van Affini een streep moest trekken, zou dat wellicht te veel van het slechte zijn. Voormalig beroepsmilitair Bart Lemmen had hem mogelijk vervangen.



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Lemmen hield zich klaar

Lemmen reed onlangs nog prima bergop in de Ronde van Zwitserland, maar niemand staat meteen klaar die doet wat Affini kan doen in de ploegentijdrit. De Italiaan zal in die discipline een van de drijvende krachten zijn bij Visma-Lease a Bike. De afstand zal dan ook geen probleem worden. Het is alleen de vraag hoe goed Affini al kan zijn.

Affini staat bekend als een echte rouleur en tijdritspecialist. Hij moet dus een belangrijke motor worden om met de ploeg een gooi te doen naar de zege in de ploegentijdrit. Daarnaast kan hij als tempobeul met lange kopbeurten ook een achtervolging organiseren. Een kwaliteit die van cruciaal belang kan zijn voor Jonas Vingegaard.

Afffini op het vlakke van goudwaarde voor Vingegaard

Je weet maar nooit dat er op het vlakke een situatie rechtgezet moet worden. Dat is niet het ideale scenario, maar daar moet ook altijd rekening mee gehouden worden. In de bergen zal Vingegaard zijn klasse wel aanspreken. Op het vlakke kan hij de Tour niet winnen, maar misschien wel verliezen. Affini is het soort renner die dat kan verhinderen.

Affini kan Vingegaard in positie houden op het vlakke en vermijden dat de Deen bij waaiers in een achtervolgende groep verzeild geraakt. Dat zijn allemaal capaciteiten die heel goed van pas kunnen komen in de Tour. Door de afzeggingen die er al geweest zijn, is Affini alleen nog maar belangrijker geworden in dat opzicht. Het moet wel blijken hoe fit hij werkelijk is. Het wordt ook nog maar de tweede Tour voor Affini.