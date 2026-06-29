Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

Tadej Pogacar gaat tussen Barcelona en Parijs op zoek naar zijn vijfde eindzege in de Tour de France. Zijn team is alvast voorgesteld en daarbij geen grote verrassingen. Twee Belgen moeten de Sloveen helpen aan zijn volgende eindzege.

Bij UAE Team Emirates is de boodschap duidelijk: Tadej Pogacar moet zijn vijfde eindzege gaan pakken en daarvoor moet alles wijken. Alles en iedereen staat dan ook in dienst van de kopman, voor ego's is verder geen plaats.

Het was uitkijken naar welke renners Tadej Pogacar in zijn zog mee zou gaan nemen naar de start binnen enkele dagen in Barcelona. De in vorm zijnde Jhonathan Narvaez is daar niet eens bij - dat was ook niet voorzien, ook al is hij heel goed aan het rijden.

Sterrenachttal voor UAE Team Emirates

Er wel bij zijn twee Belgen. Florian Vermeersch moet op het vlakke voor belangrijke kilometers helpen zorgen, van Tim Wellens zal wat meer verwacht worden in de bergen als een van de laatste pionnetjes rond Tadej Pogacar.

Al is er veel weelde bij de ploeg, want ook Adam Yates en Isaac Del Toro gaan onder meer mee. Zij moeten zo mogelijk nog later dan Wellens worden ingeschakeld in het radarwerk om een hoog tempo op te leggen aan het peloton.

Tadej Pogacar voelt zich naar eigen zeggen goed

Tadej Pogacar moet dan de afwerker van dienst zijn. Ook Brandon McNulty, Felix Grossschartner en Nils Politt zijn geselecteerd, die laatste ook vooral met oog op het vlakke vermoeden we. Een heel sterk team in de breedte, ook voor de ploegentijdrit en voor alle beklimmingen.



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"Het is de grootste challenge van het seizoen en we zijn er klaar voor. Het team is er klaar voor. Zelf voel ik me goed, ik kijk ernaar uit om te racen, en ik weet dat ik een fantastische groep ploeggenoten en staf om me heen heb. We hebben veel vertrouwen in elkaar en hebben in de loop der jaren samen veel ervaring opgebouwd", aldus Pogacar in een persbericht op de webstek van UAE Team Emirates.