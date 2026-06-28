Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

Er zullen de komende periode heel wat Belgen aan de start staan van de Tour de France. Jordi Meeus zal er niet bij zijn. De sprinter van Red Bull-BORA-hansgrohe viel uit de boot en zal het over een andere boeg moeten gooien. Onze landgenoot praat over zijn niet-selectie.

Jordi Meeus zal niet in de Tour te bewonderen zijn. De sprinter uit Lommel werd niet geseclecteerd door Red Bull-BORA-hansgrohe, dat alles op een klassement zet met Remco Evenepoel en Florian Lipowitz.

Winst in de Brussels Cycling Classic

Dat duo krijgt de steun van Mattia Cattaneo, Nico Denz, Jai Hindley, Jan Tratnik, Tim van Dijke en Maxim Van Gils. Het nieuws komt toch wel als een verrassing. Zeker omdat Meeus al enkele overwinningen boekte dit jaar.

Hij won de Ename Samy Classic, een rit in de Vierdaagse van Duinkerke, een etappe in de Ronde van Wallonië en de Brussels Cycling Classic.

100% focus op het klassement

"Vanaf het begin werd door de ploeg redelijk duidelijk gecommuniceerd dat het fiftyfifty zou zijn en dat het niet per se zou afhangen van mijn prestaties", vertelt Meeus bij Het Nieuwsblad. Red Bull-BORA-hansgrohe zal volledig focussen op het eindklassement.

🇫🇷 #TDF2026



Our @LeTour roster is set.



For the 13th time, @RedBullCycling hansgrohe heads to the world’s biggest cycling race – this year with a dual leadership approach.



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— Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) June 26, 2026

"Het was eerder het plan van de ploeg en ze hebben nu beslist om voor een klassement te gaan met Remco en Florian Lipowitz", vertelt hij. "Het was even teleurstellend, maar het kwam ook niet als een verrassing. Ik ben nooit echt te hard van stapel gelopen, maar natuurlijk had ik liever aan de start gestaan."

Heeft zijn toekomst ermee te maken?

Ondertussen staat er nog altijd een vraagteken achter de toekomst van Meeus. Zijn contract bij het team loopt af op het einde van het seizoen en hij zal de ploeg meer dan waarschijnlijk verlaten. Heeft dat er iets mee te maken?

"In het verleden zijn er ook nog jongens geweest die op het einde van het seizoen de ploeg zouden verlaten en waarvan dat geweten was, en die zijn alsnog opgesteld voor de Tour. Ik denk niet dat dat er iets mee te maken had."