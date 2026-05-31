"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard zal zonder ongelukken de Giro op zijn naam schrijven. De Deen voltooit zo eerder dan Tadej Pogacar zijn trilogie in de grote rondes, al lijkt dat vooral mentaal een klein voordeel te gaan worden.

Zoals verwacht heeft Jonas Vingegaard de Giro volledig naar zijn hand gezet. De Deen won vijf etappes en zal met een voorsprong van zo'n vijf minuten voor het eerst de Italiaanse grote ronde op zijn palmares zetten. 

Pogacar zal zich geen zorgen maken over Vingegaard

Volgens ex-renster Jip van den Bos zal Pogacar zich nu echter geen zorgen maken voor de Tour. "Nee, Pogacar heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij toch van een ander niveau is dan Vingegaard. Hij komt het dichtste in de buurt, maar Pogacar is wel een klasse apart", zegt ze bij Kop over Kop. 

"Het was vooraf wel de verwachting dat Vingegaard gemakkelijk de Giro zou winnen, hij is nooit echt aangevallen of in de problemen gekomen. Gall bleef in de eerste week wel dichtbij, maar dat was het dan ook. Ik denk niet dat Pogacar iets vreemd zal gezien hebben."

Traksel wordt niet warm van Vingegaard

Ex-renner Bobbie Traksel kijkt nog altijd met gemengde gevoelens naar Vingegaard. "Ik ben vaak heel kritisch over Vingegaard, dat het maar een saaie coureur is. Dat vind ik nog steeds, zo nam hij soms niet over van Gall.

"Hij is ook niet erg uitgesproken of hard genoeg, maar vanbinnen is het een killer. In een filmpje van Visma-Lease a Bike wist hij al zijn 50 overwinningen uit zijn hoofd op te zeggen. Wie kan dat? Hij wilde ook die vijf ritten winnen in de Giro."

Lees ook... Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Vingegaard voltooit eerder trilogie dan Pogacar

Vingegaard zal met zijn eindzege in de Giro wel de achtste renner ooit worden die de drie grote rondes heeft gewonnen. Pogacar slaagde daar nog niet in, de Sloveen heeft de Vuelta nog niet gewonnen. 

Dat ziet Traksel wel als een klein mentaal voordeel. "Hij is nu ook eerder met de trilogie dan Pogacar. Dat is gewoon een dikke middelvinger naar Pogacar. Vingegaard heeft hem gewoon eerder te pakken dan hem."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Jip Van Den Bos
Bobbie Traksel

Meer nieuws

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

Vingegaard wordt één van de acht: deze zeven renners wonnen Giro, Tour en Vuelta

09:00
🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

🎥 LIVE Koers: Vingegaard wint weer in de Giro, Tas verliest leiderstrui

18:08
Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

Vijfde ritzege in de Giro kwam er niet zomaar: Vingegaard moet iets toegeven

17:45
SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

08:00
Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

Prikje richting Pogacar? CEO Plugge klaar en duidelijk over eindzege Vingegaard in de Giro

17:15
Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden

07:15
Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

Vingegaard pakt enkel roze trui in de Giro, strijd voor andere truien is ook helemaal gestreden

20:00
Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

Fleur Moors (20) heeft één droom al opgegeven: "Worstel er te veel mee"

16:10
"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

"Zonder dat ik het doorhad": Toon Aerts doet opvallende onthulling in laatste week van de Giro

15:30
📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

📷 Het zal van korte duur zijn: Wout van Aert is even weer in België

14:45
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

10:20
"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

"Heb ik hem ook gezegd": Patrick Lefevere moet iets toegeven over Jasper Stuyven

14:00
"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

13:20
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

12:20
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

11:20
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

30/05
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

30/05
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

30/05
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

30/05
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

29/05
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

29/05
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

29/05
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

29/05
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

29/05
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

29/05
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

29/05
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

29/05
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

29/05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

29/05
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

29/05
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

29/05
Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

29/05
CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

29/05
Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

29/05
Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

29/05
Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

29/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Jasper Stuyven Giulio Ciccone Victor Campenaerts Derek Gee Jip Van Den Bos Primoz Roglic Tadej Pogacar Lorena Wiebes Toon Aerts Maarten Wynants Einer Augustto Rubio Justine Ghekiere Peter Sagan Mathieu Van Der Poel James Shaw Patrick Lefevere Michael Valgren Andersen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved