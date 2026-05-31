"Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour?

Jonas Vingegaard zal zonder ongelukken de Giro op zijn naam schrijven. De Deen voltooit zo eerder dan Tadej Pogacar zijn trilogie in de grote rondes, al lijkt dat vooral mentaal een klein voordeel te gaan worden.

Zoals verwacht heeft Jonas Vingegaard de Giro volledig naar zijn hand gezet. De Deen won vijf etappes en zal met een voorsprong van zo'n vijf minuten voor het eerst de Italiaanse grote ronde op zijn palmares zetten.

Pogacar zal zich geen zorgen maken over Vingegaard

Volgens ex-renster Jip van den Bos zal Pogacar zich nu echter geen zorgen maken voor de Tour. "Nee, Pogacar heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij toch van een ander niveau is dan Vingegaard. Hij komt het dichtste in de buurt, maar Pogacar is wel een klasse apart", zegt ze bij Kop over Kop.

"Het was vooraf wel de verwachting dat Vingegaard gemakkelijk de Giro zou winnen, hij is nooit echt aangevallen of in de problemen gekomen. Gall bleef in de eerste week wel dichtbij, maar dat was het dan ook. Ik denk niet dat Pogacar iets vreemd zal gezien hebben."

Traksel wordt niet warm van Vingegaard

Ex-renner Bobbie Traksel kijkt nog altijd met gemengde gevoelens naar Vingegaard. "Ik ben vaak heel kritisch over Vingegaard, dat het maar een saaie coureur is. Dat vind ik nog steeds, zo nam hij soms niet over van Gall.

"Hij is ook niet erg uitgesproken of hard genoeg, maar vanbinnen is het een killer. In een filmpje van Visma-Lease a Bike wist hij al zijn 50 overwinningen uit zijn hoofd op te zeggen. Wie kan dat? Hij wilde ook die vijf ritten winnen in de Giro."



Vingegaard voltooit eerder trilogie dan Pogacar

Vingegaard zal met zijn eindzege in de Giro wel de achtste renner ooit worden die de drie grote rondes heeft gewonnen. Pogacar slaagde daar nog niet in, de Sloveen heeft de Vuelta nog niet gewonnen.

Dat ziet Traksel wel als een klein mentaal voordeel. "Hij is nu ook eerder met de trilogie dan Pogacar. Dat is gewoon een dikke middelvinger naar Pogacar. Vingegaard heeft hem gewoon eerder te pakken dan hem."