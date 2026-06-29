🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

Welke gevolgen heeft de afzegging van Wout van Aert voor de Tour de France? Dat zullen we pas weten wanneer de koers losbarst. Dan Lloyd ziet in ieder geval enkele mogelijke problemen voor Visma | Lease a Bike.

Lloyd was zelf van 2003 tot en met 2012 profrenner. De mening van de Brit kan dus niet zomaar terzijde worden geschoven. Hij bespreekt de gevolgen van het wegvallen van Van Aert in de Tour-voorbeschouwing van GCN. Lloyd benadrukt dat de afwezigheid van de Belg voor de kopman van Visma een vervelende primeur betekent.

Die kopman is nog altijd Jonas Vingegaard. De Deen kan geweldig klimmen, maar hij zal de klus zonder zijn Belgische talisman moeten klaren. "Het is voor de eerste keer dat Jonas Vingegaard de Tour de France zonder Wout van Aert zal rijden." Vingegaard had waarschijnlijk liever gezien dat hij dit niet hoefde mee te maken.

Visma niet even sterk als UAE?

Visma | Lease a Bike heeft zijn Tourselectie inmiddels bekendgemaakt. Enkel Affini is nog een vraagteken na een valpartij. "In veel opzichten is het een vergelijkbare opstelling met die van UAE. Waarschijnlijk schat ik hen niet even hoog in. Piganzoli is voor mij de verrassing", geeft Lloyd zijn oordeel over de selectie van Visma | Lease a Bike.

"Hij is aan de selectie toegevoegd omdat Van Aert afwezig is. Piganzoli is pas 23 en heeft in de Giro veel werk verricht voor Jonas. Hij won overtuigend in La Route d'Occitanie, maar het is een zwaar programma voor iemand van zijn leeftijd om daar nu ook nog de Tour aan toe te voegen. Het legt veel druk op een jonge renner."

Piganzoli lanceerde Vingegaard in de Giro

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Het is de vraag in hoeverre leeftijd een rol speelt in een tijdperk waarin grote talenten steeds jonger de top bereiken. Het zou bijzonder zijn als Piganzoli in de Tour net zo veel kan betekenen als in de Giro. In de rit naar Cari nam Piganzoli de laatste lange kopbeurt voor zijn rekening, waarna Vingegaard zijn aanval plaatste.