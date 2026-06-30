Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

Wie wint op het hoogste niveau, komt automatisch in de belangstelling te staan. Het gaat Remco Evenepoel goed af, dat is het minste wat je kunt zeggen. Hij won dit jaar onder meer de Amstel Gold Race, maar in rittenkoersen is het een ander verhaal.

Daardoor twijfelt Dan Lloyd eraan of Evenepoel het podium kan halen in de Tour de France. "Evenepoel is niet op het podium geëindigd in een WorldTour-rittenkoers sinds zijn derde plaats in de Tour van 2024. Sindsdien heeft Florian Lipowitz zes keer naar een podiumplaats gereden in WorldTour-rittenkoersen", zegt Lloyd bij GCN.

De Britse ex-renner heeft zijn huiswerk gedaan. Desondanks leek CEO Ralph Denk Evenepoel naar voren te schuiven als eerste kopman. "Dat is lastig voor Lipowitz. Ze zouden eigenlijk allebei kopman moeten zijn. Lipowitz is niet zo snel doorgebroken als Evenepoel, maar hij is wel heel constant. Hij is een van de meest betrouwbare renners."

Lipowitz voelt zich wellicht goed in de luwte

Het kan ook een manier zijn om Lipowitz wat te ontlasten, omdat hij niet graag in de spotlights staat. "En Evenepoel wel, denk je niet? Hij kan daar goed mee omgaan. Het zou kunnen werken voor Lipowitz om iets meer in de schaduw te koersen." Toch ziet Lloyd Lipowitz niet snel explosieve aanvallen plaatsen zoals Evenepoel dat kan.

Er is een andere reden waarom Lloyd niet overtuigd is van de klassementskansen van Remco. "Ik zou ook niet verbaasd zijn als hij op één dag tien minuten verliest." Daarom ziet Lloyd Lipowitz eerder als kandidaat voor het podium. Als alles perfect samenvalt en een van beiden wint, dan is het misschien toch Evenepoel door zijn talent.

'Interessante' Evenepoel

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"Dat maakt het zo interessant met hem", knikt Lloyd. Parijs-Nice, de Dauphiné, de Tour, de Ronde van Catalonië, Ronde van het Baskenland en Ronde van Zwitserland zijn de rittenkoersen waarin Lipowitz de laatste paar jaar het podium haalde. Op dat vlak staat het 6-0, maar wat zegt dat over de Tour van dit jaar?