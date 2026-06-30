Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen

Het privéleven van Ruben Van Gucht heeft weer de actualiteit gehaald. Ook zijn band met Ine Beyen, net als Ruben een van de wielercommentatoren bij de VRT, komt zo opnieuw in het vizier.

Wie Van Gucht als presentator bezig ziet bij de omkadering van de openbare voetbalmatchen van WK-voetbalmatchen, weet dat hij een grote quizfan is. Constant laat hij quizvragen los op de gasten. Ook zijn eigen leven heeft hij in een soort van quiz gegoten in het pas uitgebrachte boek 'Ruben Van Gucht. De man, het raadsel, het quizboek'.

In dit quizboek wordt ook 'Rubens ultieme lijstje' gepubliceerd. "Ik hou een lijstje bij van alle vrouwen waar ik ... mooie momenten mee heb beleefd. Voor mij is dat een vorm van respect, omdat ik al die 70 vrouwen nooit wil vergeten. Nu is het aan jou! Ik geef je de initialen en tussen haakjes de gemeente of stad waar ze vandaan komen."

Al langer bekend dat Van Gucht een lijst bijhoudt

Dit staat in het quizboek te lezen. Het is al langer bekend dat Van Gucht een lijst van zijn bedpartners bijhoudt. Door de initialen vrij te geven, komt ook Ine Beyen weer in beeld. Ze geven allebei commentaar bij vrouwenkoersen. Of ze ooit samen iets gehad hebben, werd door hen beiden nog nooit bevestigd of ontkrachtigd.



Daar bestond in het verleden wat speculatie over en die zal nu niet afnemen. De initialen I.B. komen wel degelijk voor in Rubens lijst, maar de letter H hierachter lijkt niet te stroken met haar woonplaats De Haan. Ine Beyen vormt inmiddels een gelukkig koppel met Emmanuel George, een juwelier uit De Haan.