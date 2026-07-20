Ploeg van der Poel komt met speciaal nieuws op rustdag

Adidas zit al sinds mensenheugnis in het wielerpeloton. Sinds de jaren '60 hebben ze een rol bij toonaangevende teams. Nu gaan ze in zee met Alpecin - Premier Tech. Dat heeft het team bekendgemaakt op de tweede rustdag in de Tour de France.

"Vandaag kondigen adidas en Wielerteam Ciclismo Mundial BV hun nieuwe, meerjarige wielersamenwerking aan, waarbij ook de WorldTour-teams Alpecin-Premier Tech en Fenix-Premier Tech betrokken zijn. Dankzij deze samenwerking kunnen enkele van de beste teams in de wielersport – actief op het allerhoogste niveau – zich ook buiten de koers comfortabel en stijlvol kleden, dankzij een zorgvuldig samengestelde selectie uit de toonaangevende sportkledingcollecties van adidas."

"Voor de rest van het seizoen 2026 zullen zowel de renners als de begeleidingsstaf van beide teams diverse adidas-artikelen dragen, waaronder sport- en trainingskleding, schoenen en vrijetijdskleding. De nieuwe kledinglijn geeft de teams een strakke, nieuwe uitstraling voor momenten naast de fiets, met opvallende ontwerpen, een comfortabele pasvorm, hoogwaardige materialen en geborduurde teamlogo's."

Adidas en Alpecin - Premier Tech gaan met elkaar in zee

"Centraal in de collectie staat de 'ZNE'-look (van top tot teen), die atleten een gevoel van eenheid geeft dankzij een stijl die sport en mode combineert", aldus Alpecin - Premier Tech in een persbericht op de webstek van het team.

Philip Roodhooft, algemeen directeur van Alpecin-Premier Tech en Fenix-Premier Tech, is enthousiast over de samenwerking: "Wij geloven dat de sterkste samenwerkingen gebaseerd zijn op gedeelde ambities. adidas is een van 's werelds meest iconische sportmerken, met een staat van dienst op het gebied van innovatie en uitmuntendheid die voor zich spreekt."

Toekomst ziet er goed uit voor het team

"We zijn er trots op adidas als partner te mogen verwelkomen en kijken ernaar uit deel uit te maken van de adidas-familie. Samen willen we bouwen aan een langdurige samenwerking die onze atleten helpt om elke dag opnieuw hun volledige potentieel te benutten."





Kerryn Foster, General Manager Specialist Sports bij adidas, voegt toe: "We zijn verheugd over de samenwerking met de wielerploegen Alpecin-Premier Tech en Fenix-Premier Tech. We zijn er trots op dat ons merk vertegenwoordigd wordt door twee teams die steeds meer hun stempel drukken op het internationale wielerpeloton, met absolute wereldtoppers in de gelederen zoals Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Charlotte Kool en Puck Pieterse. Het merk met de drie strepen heeft een rijke historie in de wielersport; een traditie die we zowel nu, via deze samenwerking, als in de toekomst verder willen uitbouwen." In de marge werden ook de Merci Poupou-shirts gelanceerd die zullen worden geveild.