Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend
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Remco Evenepoel snoerde de twijfelaars zondag allemaal de mond. Onze landgenoot was beresterk op Plateau de Solaison en hield er Tadej Pogacar van de overwinning. Zal Red Bull-BORA-hansgrohe nu voluit zijn kaart trekken?

Red Bull-BORA-hansgrohe tastte diep in de buidel om Evenepoel binnen te halen. Dat bracht torenhoge verwachtingen met zich mee. Toch besloot de Duitse formatie om aan de Tour te beginnen met twee kopmannen. Behalve die van Evenepoel zou ook de kaart van Florian Lipowitz worden getrokken. Het koersverloop zou moeten uitwijzen wie de kopman zou worden.

Red Bull houdt vast aan gedeel leiderschap

Evenepoel is na het wegvallen van Jonas Vingegaard plots tweede in de stand. Lipowitz is vijfde op 1 minuut en 48 seconden van zijn Belgische ploegmaat. De waardeverhoudingen zijn momenteel duidelijk, maar toch weigert Chief of Sports Zak Dempster één pion naar voren te schuiven. "Nee, we blijven vasthouden aan het gedeelde leiderschap", vertelde hij na de vijftiende rit aan onder meer Sporza.

"Remco staat er uiteraard beter voor, maar we willen hen allebei zo dicht mogelijk houden. Je weet nooit wat er met een van hen of met Pogacar gebeurt", voegde hij toe.

Evenepoel voerde een nummertje op

Over de prestatie van Evenepoel had Dempster – hoe kan het ook anders – alleen maar lof. "Als je Tadej Pogacar bergop kunt verslaan, dan mag je met recht en reden spreken van een nummertje. Dit is een mooie dag voor Remco en de ploeg", klonk het.

Op zijn 26e zet Evenepoel nog grote stappen bij zijn ploeg. Er was vroeger kritiek op zijn klimcapaciteiten, maar die zal steeds meer verstommen.

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"Remco is nog altijd jong. Hij is eerst van ploeg veranderd en daarna ook nog eens van coach. We zijn weer vanaf nul moeten beginnen. Maar die aanpak lijkt nu te lonen. Het is mooi dat we hier de beste versie van Remco krijgen te zien."

Klinkt binnenskamers een ander geluid?

Evenepoel en Lipowitz blijven voorlopig dus op dezelfde voet staan. Toch kunnen we ons inbeelden dat er binnenskamers instructies zullen komen om volop voor Evenepoel te rijden.

Als we afgaan op het huidige klassement, zou dat eigenlijk ook maar logisch zijn. Al vinden ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe – althans naar de buitenwereld toe – van niet. Het wordt een interessante derde en laatste Tourweek.

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