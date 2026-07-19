Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

Ook in etappe veertien kon Jonas Vingegaard Tadej Pogacar niet intomen. De kopman van Visma-Lease a Bike moest zijn concurrent op de slotklim laten gaan en zag de Sloveen niet meer terug. Toch weigeren ze de strijdbijl te begraven in het Nederlandse kamp.

Vingegaard toonde zich bedrijvig op de Col du Haag, maar had geen antwoord in huis toen Pogacar aanzette. Het verschil tussen de twee tenoren blijft zo aandikken. De Deen verloor uiteindelijk 44 seconden en volgt nu al op 4 minuten en 30 seconden van Pogacar. Een stevige kloof.

Vingegaard nam initiatief

"Hij heeft initiatief gepakt na het hoge tempo van Sepp Kuss om Tadej Pogacar te volgen. Hij heeft ervoor gestreden en dat is goed", vertelde Head of Perfromance Marc Reef achteraf aan Sporza. "Het grootste verschil werd dus weer gemaakt na de top. Morgen krijgen we een aankomst bergop en dan zullen we zien hoe het gaat."

Pogacar is ijzersterk deze Tour. "Hij is zeker heel goed en Tadej heeft al 3 keer laten zien dat hij beter is. Het verschil is heel groot", weet Reef.

🇫🇷 #TDF2026



💭”My legs are at the level I wanted them to be. I’m happy with how we rode as a team today. We did a good job.” - Jonas Vingegaard



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Visma-Lease a Bike geeft niet op

Toch weigert hij de handdoek in de ring te gooien. "Het is voor ons te vroeg om het op te geven. Er kan nog steeds van alles gebeuren. Maar als Pogacar zo blijft doorgaan, wordt het een heel moeilijk verhaal. Maar nogmaals: het is te vroeg om de handdoek al te gooien en om te zeggen dat we voor de 2e plek gaan met alle zware ritten die nog komen."





"De aankomsten bergop gaan over langere cols en dat is meer in het voordeel van Jonas, al heeft Pogacar hier en op de Tourmalet al laten zien dat hij ook daar heel sterk is. We blijven wel gewoon strijden tot in Parijs. Dat blijven we doen."

Evenepoel, Seixas en Ayuso liggen op de loer

De derde Tourzege van Vingegaard zal nog even op zich laten wachten. De Deen moet zich momenteel focussen op het verdedigen van de tweede plaats. Evenepoel, Seixas en Ayuso staan alledrie binnen de minuut. De tweede plaats nog uit handen geven zou toch een extra domper zijn voor Vingegaard en co.