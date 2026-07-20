Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel blijft sterk presteren in deze Tour de France. Onze landgenoot reed al heel regelmatig rond, maar pakte zondag ook zijn eerste ritoverwinning. Jan Bakelants doet het denken aan een andere Belgische grootheid.

Evenepoel had zaterdag nochtans barstjes vertoond. Op de Col du Haag moest hij de rol lossen en een gaatje laten. De kloof bleef beperkt, maar het deed vragen rijzen over hoe hij de volgende dag zou presteren. 'Uitstekend' werd het antwoord.

Een richtingbepalende hoeksteen

Evenepoel lijkt vlot te herstellen van de opeenvolging van inspanningen in deze Tour en hield sterk stand op weg naar het Plateau de Solaison. Hij lijkt zichzelf steeds beter te kennen en deelt uitstekend in. Met zijn sprint tegen Tadej Pogacar zette hij de puntjes op de i en veegde hij ook een pak twijfels van tafel. Na maanden van hard werken volgt nu de beloning.

"Het risico op euforie en zelfoverschatting lijkt me niet meteen aanwezig", denkt Jan Bakelants over Evenepoel bij Het Laatste Nieuws. "Zelden zag ik Remco zo oprecht blij, deze overwinning deed hem zichtbaar veel deugd. Mogelijk kan het een richtingbepalende hoeksteen zijn voor het vervolg van zijn carrière, die hem doet inzien dat hij wel degelijk naar Pogacar toegroeit."

Een nieuwe elan

"Daarbij denk ik spontaan terug aan het succes van Wout van Aert in de slotrit over Butte Montmartre vorig jaar", zegt Bakelants. "Die kwam er na een moeilijke Tour, maar zorgde wel voor een nieuw elan. Met als voorlopige kroon op het werk die fantastische zege dit jaar in Parijs-Roubaix. Na een rechtstreeks duel met... jawel, Tadej Pogacar."

Bakelants zag Evenepoel een moeilijke seizoenstart wegvegen. "Remember Jebel Hafeet in de UAE Tour? Diep vanbinnen zal die twijfel er, na alle lange en zware investeringen die hij zich in de aanloop naar deze Tour heeft getroost, bij zichzelf misschien ook wel wat zijn geweest. Maar hij heeft ermee afgerekend. De barstjes die er waren, hebben hem niet gebroken."

De koninginnenrit

Het wordt nu zaak voor Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe om de laatste week goed aan te pakken. Dinsdag in de tijdrit moet hij in staat zijn om tijd te pakken op enkele belangrijke concurrenten voor het podium.

Daarna volgen er nog drie bergetappes, met onder meer de koninginnenrit op 25 juli. Als hij die zonder al te veel kleerscheuren doorkomt, mag hij de volgende dag staan blinken naast Tadej Pogacar. Het ploegenspel met Florian Lipowitz zou een cruciale factor kunnen worden richting de Franse hoofdstad.

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