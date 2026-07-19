Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel plooide op de Col du Haag, maar brak niet. Onze landgenoot slaagde erin om het tijdsverlies op de concurrentie te beperken. Ex-ploegmaat Tim Declercq looft Evenepoel voor de grote stappen die hij heeft gezet.

Evenepoel kreeg het in het slot lastig bergop en moest het elitegroepje laten gaan. Maar helemaal ontploffen deed hij nooit. Het zorgt ervoor dat de kloof met de concurrentie klein bleef. Isaac del Toro en Paul Seixas pakten tien seconden op Evenepoel; Vingegaard vier tellen.

Marijn de Vries zag een berekende Evenepoel

"Hij staat inmiddels bekend om zijn zwakke momentjes af en toe", zag Marijn de Vries bij Vive le Vélo. "Hij brak vandaag ook, maar niet zoals vroeger. Evenepoel lijkt het meer berekend te doen nu, ook met het oog op de tijdrit van dinsdag wellicht. Daar moet hij in principe tijd kunnen inlopen."

Tim Declercq looft Evenepoel

Ex-ploegmaat bij Soudal Quick-Step Tim Declercq vond dat Evenepoel het uitstekend had aangepakt. "Dat zou ik toch wat willen nuanceren. Er komt een moment dat je voelt dat je tegen je limiet zit. Als je er dan over probeert te gaan, sta je vaak volledig stil", vertelde hij.

"Vroeger had Remco de neiging om dat dan toch te doen. Maar nu kent hij zijn lichaam beter en beseft hij dat hij beter kan loslaten. Hij past zijn pacing strategy ook steeds perfect toe. Dikke pluim daarvoor."

Evenepoel kan beter indelen

Evenepoel koos dit jaar voor een andere aanpak als voorbereiding op de Tour en dat lijkt voorlopig te lonen in de strijd om het podium. De (mede)kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe laste een lange wedstrijdloze periode in met enkel trainingen en hoogtestages en wilde bergop beter voor de dag komen.

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Hij moet de concurrenten af en toe nog laten gaan op de steilere stukken, maar hij lijkt zijn inspanningen beter te kunnen indelen. Met een uitgekiende pacing strategy weet hij het verlies voorlopig altijd te beperken.

Toch mag Evenepoel zich allesbehalve rijk rekenen voor de derde plek. De concurrentie ligt stevig op de loer en zal de barstjes in het pantser van Evenepoel proberen uit te buiten. Het maakt het vervolg van deze Tour alleen maar interessanter.

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