Naast de fiets Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"
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Tijdens de slotweek van de Tour de France komt er toch wat concurrentie voor Vive le Vélo, want op VTM komt er met Congé Payé een nieuw televisieprogramma. Ruben Van Gucht zal de presentatie op zich nemen. Ondertussen vond de duizendpoot ook tijd om even langs te gaan op Tomorrowland.

Lorenz Lomme

Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"

Ruben Van Gucht is een drukbezet man. Naast zijn tv-activiteiten bouwt hij ook aan een carrière als dj. Zo draaide eerder deze week een set op de Gentse Feesten.

Zaterdagavond praatte hij de troostfinale van het WK aan elkaar voor Sporza, maar kort daarvoor bracht hij met partner Valentine Besard een blitzbezoek aan Tomorrowland. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

"Ik moet binnen een klein uurtje vertrekken naar de VRT voor de WK-match", vertelde Van Gucht in de Versuz VIP. Zelf draaien zat er (nog) niet in. "Nee, helaas. Wie weet volgend jaar!"

Van Gucht had voor de gelegenheid een speciaal bloemenkostuum aangetrokken. "Deze hangt al jaren in mijn kleerkast, nu heb ik eindelijk een gelegenheid gevonden om het kostuum nog eens boven te halen."

Tijdens de slotweek van de Tour de France komt er toch wat concurrentie voor Vive le Vélo, want op VTM komt er met Congé Payé een nieuw televisieprogramma. Met de mannen van Wielerclub Wattage uiteraard, dus ook met Ruben Van Gucht.

Congé Payé is er van 20 tot en met 26 juli iedere avond om 20.00 uur live op VTM GO. Maandag presenteert Ruben Van Gucht zijn eerste ‘Congé Payé’. Op VTM GO gaan ze de laatste week van de Tour de France volgen vanuit de zetel en het zwembad. Het wordt een ander soort talkshow dan Vive le Vélo, dat lijkt nu al duidelijk.

Congé Payé wordt het nieuwe paradepaardje van VTM GO: Ruben Van Gucht in een glansrol?

De leden van het gezelschap hebben vooruitgeblikt op de zaak in Het Laatste Nieuws en daarbij ook hier en daar een grapje uitgedeeld. "Het wordt nieuw voor mij. Wat ik ga doen qua vestimentaire zaken? Geen idee, eigenlijk. Dat ga ik zelf ook ter plekke ontdekken."

"Als het een factor kan zijn waarvoor de mensen al eens graag tv willen zien, zal ik mijn uiterste best doen wat betreft zomerse outfits. Wie weet eens met een sporadische zwembroek of misschien zelfs een Speedo", aldus Ruben Van Gucht gekscherend in de krant. Om maar te zeggen: de toon is meteen gezet en het lijkt alle kanten te kunnen uitgaan met het programma.

Wat mogen we verwachten van Congé Payé, het nieuwe wielerprogramma met de mannen van Wielerclub Wattage?


"Ruben is inderdaad overal te zien. Ik heb het als één van de founding fathers van ‘Wielerclub Wattage’ van dichtbij meegemaakt. Ruben is helemaal ontploft. (droog) Soms eens in zijn eigen gezicht. Maar dat is volledig zijn eigen keuze. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik ben er nog altijd heel graag bij", pikte Tom Boonen dan weer in. Vanaf maandag gaan we weten wat dat ook effectief gaat opleveren aan al dan niet interessante televisie.

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