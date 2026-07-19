Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"

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Tijdens de slotweek van de Tour de France komt er toch wat concurrentie voor Vive le Vélo, want op VTM komt er met Congé Payé een nieuw televisieprogramma. Ruben Van Gucht zal de presentatie op zich nemen. Ondertussen vond de duizendpoot ook tijd om even langs te gaan op Tomorrowland.