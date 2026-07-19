Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Jonas Vingegaard lijkt zich opnieuw neer te moeten leggen bij de heerschappij van Tadej Pogacar. De Deen blijft strijdvaardig, maar beleefde voor de vijftiende etappe een tumultueuze nacht door een onverwachte dopingscontrole. "Om 2 uur controleren, dan ga je er toch wat over", vertelde hij.

Vingegaard verloor gisteren opnieuw kostbare tijd op Tadej Pogacar. De kloof met de Sloveen is ondertussen al opgelopen tot 4,5 minuten. Hij zag ook Remco Evenepoel en Paul Seixas tijd goedmaken. Een goede nachtrust moest raad brengen voor de kopman van Visma-Lease a Bike, maar dat plan werd verpest door een onverwachte dopingtest. Dat vertelde hij voor de start van de vijftiende etappe.

Vingegaard werd om 2 uur 's nachts gecontroleerd

"Ik voel me vrij goed, al heb ik niet echt een goeie nacht gehad", klonk het bij onder meer Sporza. "Ik heb een dopingcontrole om 2 uur 's nachts gehad. Het was niet ideaal, laat het mij zo zeggen."

"Ja, dat hebben jullie goed gehoord. Om dat uur werd er op mijn deur geklopt", vervolgde Vingegaard. "Ik dacht dat dat niet toegestaan was, maar blijkbaar mag dat wel volgens de regels."

"Het is goed dat ze ons testen, maar als het je prestatie beïnvloedt, dan vind ik het niet goed meer. Om 2 uur controleren, dan ga je er toch wat over."

De Tour win je in je bed

Volgens Vingegaard zat de dopingcontroleur verveeld met het feit dat hij de controle midden in de nacht moest uitvoeren. "Maar hij doet gewoon zijn werk en beslist daar zelf niet over."



Lees ook... Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"›

De kopman van Visma-Lease a Bike had daarna 40 minuten nodig om de slaap opnieuw te vatten. "Ik ben wel weer in slaap gesukkeld en heb zo lang geslapen als ik kon."

Het is een opmerkelijk incident dat ongetwijfeld nog druk zal worden besproken. Renners geven alles in de Tour de France en hun nachtrust is heilig.

Voormalig Tourwinnaar Joop Zoetemelk zei ooit: "De Tour win je in bed." De UCI blijft ondanks alles vasthouden aan de regels.