Analisten gaan los na valpartij Vingegaard

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Analisten gaan los na valpartij Vingegaard
Foto: © photonews
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Ze zijn nog lief bij Visma - Lease a Bike. Ze schrijven de valpartij van Jonas Vingegaard onder geen beding toe aan de dopingcontrole om twee uur 's nachts. Heel wat analisten vonden het toch maar een heel vreemde bedoening.

Bij Visma - Lease a Bike willen ze de valpartij niet (deels) toewijzen aan de slechte nachtrust van Jonas Vingegaard. Head of Performance Marc Reef had geen specifieke reden, maar weet dat een val altijd kan gebeuren.

En zelfs Vingegaard zelf bleef sereen: "Het is duidelijk dat het niets goed heeft opgeleverd," vertelde hij aan het Deense TV 2 Sport. "Het zou best wel iets gedaan kunnen hebben. Maar ik durf er niet over speculeren of dat de reden is van de val."

Dopingcontrole in het midden van de nacht

Diverse analisten vonden het vreemd dat onder meer Paul Seixas en Remco Evenepoel niet zijn gecontroleerd, maar Vingegaard en Pogacar dus wel - en de Deen dan nog in het midden van de nacht, wat toch erg ver gaat.

Tadej Pogacar durfde wél te verwijzen naar de dopingcontrole in het midden van de nacht voor Vingegaard en hij vond het ook heel jammer dat de Deen de Tour de France moest verlaten. En ook diverse analisten hebben toch een mening over de zaak.

"Ik durf toch wel zeggen dat het toch een klein beetje invloed heeft gehad of kan gehad hebben", aldus Jonas Heyerick in Café Tour. "De organisatie besloot de etappe in de Tour de France te laten beginnen om twee uur 's nachts. Ze vonden het nodig om Vingegaard op dat uur uit zijn bed te lichten voor een dopingcontrole. Dat is onmenselijke in de Tour de France. Drie uur later stonden ze bij Pogacar."

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"Daarna kon Vingegaard niet meteen opnieuw inslapen, waardoor hij een verstoorde nachtrust had. Pogacar hetzelfde, die kon ook maar vier uur slapen. En dat in zo'n Tour de France ... De vraag is waarom die nachtelijke dopingcontroles? Normaal gezien kan het niet tussen 23 uur en 5 uur, dan moeten er uitzonderlijke vermoedens zijn."

Uitzonderlijke controle is op z'n minst heel ongelukkig te noemen

"Nu is er een dopingschaduw over deze Tour de France, wat totaal niet nodig is. Het waren natuurlijk de Fransen en die maken al eens graag amok. Dan is het toch vreemd dat het een uitzonderlijke controle is", is Heyerick vurig. Het is nu ook de vraag waarom de Deen werd geviseerd. "Ik hoop dat hier ergens redenen voor zijn, anders maken we doping opnieuw belangrijker dan het misschien is."

Ook Robbie McEwen was voor TNT Sports Cycling zeer duidelijk, zo mogelijk zelfs nog pertinenter: "Gaat niemand de olifant in de kamer benoemen? "Hoeveel impact heeft de dopingcontrole gehad op de valpartij van Vingegaard?"

@tntsportscycling

Was a 2am doping control a factor? 🤔 Robbie McEwen explains why he believes an overnight doping control may have contributed to the crash that ended Jonas Vingegaard's Tour de France. 😮‍💨

♬ original sound - TNT Sports Cycling

"Heeft het ertoe geleid dat Jonas een fout heeft gemaakt? Je kan niet zeggen dat het absoluut zeker het geval is, maar je kan niet zeggen dat het niet het geval is. Onder enorme vermoeidheid is concentratie heel belangrijk en dan is slechte nachtrust zeker niet goed. Iedereen die zegt dat het geen impact heeft gehad ... Ik ben er benieuwd naar waarom ze dat zouden zeggen. Het was waarschijnlijk wél een factor."

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