Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

Tiesj Benoot verzette deze Tour al bakken werk voor kopman Paul Seixas. In de veertiende rit was dat niet anders. De Gentenaar ziet dat zijn jonge ploegmaat goed standhoudt, maar ziet nog een lange weg tot Parijs.

Seixas was sterk in de veertiende rit en moest enkel Tadej Pogacar en Isaac del Toro voor zich dulden. Het Franse wonderkind pakte tien seconden terug op Remco Evenepoel en nadert tot op amper vijftien tellen van onze landgenoot. Tiesj Benoot zag dat het goed was.

Decathlon heeft gekozen voor het podium

"Het is knap, maar het is nog een eindje tot Parijs", vertelde Benoot achteraf bij Sporza. "Paul gaf aan dat hij zich goed voelde. Het plan was dan ook om door te trekken aan de voet van de laatste klim."

Une journée magnifiquement dure.

Tout le monde a bossé tellement dur pour ça. C’est un plaisir d'endosser ce maillot blanc et d’être toujours dans la course pour le podium.

Merci les gars pour tout le boulot !

Beaucoup d'émotions en montant sur mon tout premier podium du @LeTour pic.twitter.com/OANpsA4cDJ — Paul Seixas (@seixas_paul) July 18, 2026

"We weten dat we daarmee ook in de kaart van Pogacar speelden, maar we hebben gekozen voor het podium", legt hij de duidelijke ambitie op tafel.

Seixas was beter dan op de Tourmalet

Benoot deed een serieuze inspanning op de kop van de groep met Seixas. "Het is leuk dat je als ploegmaat ook eens op kop mag rijden. Je krijgt op voorhand een bepaald vermogen mee waarvan we weten dat Paul dat kan volhouden. Maar voor mij is dat natuurlijk vol in het rood gaan."



Lees ook... Stig Broeckx reageert na nieuwe val›

"Ze hadden gezegd dat ik het 2'45" moest volhouden. Het is uiteindelijk 3'15" geworden", aldus Benoot. Seixas staat er voor de derde week uitstekend voor. Benoot ziet dat het goed is.

"Paul is heel goed bezig, hij toont nog geen tekenen van verval. Integendeel, ik denk dat hij vandaag zelfs beter was dan op de Tourmalet."De volgende Franse Tourwinnaar?

Op zijn 19e bevestigt Seixas in zijn eerste Tour alle mooie dingen die hij dit jaar al had laten zien. De winnaar van de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl kan het (voorlopig) dus ook in de grote rondes.

Het zal de hype alleen maar aanwakkeren in Frankrijk, waar ze al sinds 1985 wachten op een nieuwe Tourwinnaar. De laatste Fransman die dat voor elkaar kreeg, was Bernard Hinault.