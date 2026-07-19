Jan Bakelants test aerobag en is formeel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Jan Bakelants test aerobag en is formeel
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Jan Bakelants is een man van vele oorlogen en tradities. Zowel tijdens als na zijn carrière stond hij vaak op de barricades om te ijveren voor meer veiligheid in de koers. Nu is er een uitvinding die hij heel graag wilde uittesten: de aerobag.

"Veiligheid is en blijft een onderwerp dat mij zeer nauw aan het hart ligt, maar na verloop van tijd werd ik erg moedeloos en cynisch door de trage vooruitgang", aldus Jan Bakelants in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

De Vlaamse ingenieur en ondernemer Bert Celis ging aan de slag met iets om te veiligheid te verhogen en kwam ondertussen met de aerobag. Bakelants testte die aerobag deze week uit en is zeer tevreden over de resultaten.

Jan Bakelants aangenaam verrast over de werking van de aerobag

"Ik voel werkelijk géén impact. Ik ben zeer aangenaam verrast over de werking", aldus Bakelants. "Dit systeem kan inderdaad enkele breuken vermijden en ik had er tijdens mijn carrière wel baat bij kunnen hebben.

"Maar ik betwijfel of het ook de breuken van mijn ruggenwervels had kunnen vermijden, zegt Bakelants toch enigszins kritisch. "Mijn onderrug is nog steeds niet 100 procent beschermd." Waarvan akte, het is natuurlijk ook nog maar een prototype.

Is de aerobag iets om ook in het peloton binnen afzienbare tijd te gebruiken?

Of de aerobag ooit in het peloton gaat raken? Dat zal nog af te wachten zijn. Want het is natuurlijk nog steeds ook aan de mensen in het peloton zelf om er mee aan de slag te willen gaan. Maar de eerste resultaten zijn dus alvast bijzonder hoopvol te noemen, zo lijkt het.

"We hebben ook al tests gedaan met andere vormen zodat er frontaal meer bescherming is, maar de huidige vorm beschermt zowel langs de broek als langs het shirt en is ook het meest haalbaar voor de kledijsponsors die al aan boord zijn", aldus Celis nog. De komende weken, maanden en jaren zal er verder getest worden met de zaak.

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Jan Bakelants

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