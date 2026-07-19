TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

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Het Tourpeloton stond vandaag voor de eerste Alpenrit. Daarin stonden enkele stevige beklimmingen op het programma. Remco Evenepoel was beresterk en klopte Tadej Pogacar in de sprint.