Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kregen afgelopen nacht een grote verrassing. De twee toprenners werden om respectievelijk om 2 en 5 uur uit bed gehaald voor een dopingcontrole. Dat lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. Dopingexpert Peter Van Eenoo geeft tekst en uitleg.

Vingegaard werd om 2 uur uit zijn bed gelicht voor een dopingcontrole en was daar niet mee opgezet. Ook Pogacar had het over een "vervelend" incident, terwijl Remco Evenepoel vond dat dat niet kan.

Dopingexpert Peter Van Eenoo is verrast

Ook andere renners reageerden met verbazing op het nieuws. Dopingexpert Peter Van Eenoo van DoCoLab sluit zich bij hen aan. "Ja, ik ben zelf ook verrast", vertelde hij bij Sporza Tour op Radio 1. Hij zegt dat nachtelijke controles "niet standaard" zijn.

Sporza weet dat controles kunnen plaatsvinden tussen 5 en 23 uur. Dat is de gebruikelijke procedure. Sporters moeten binnen die uren een tijdslot doorgeven aan de bevoegde instanties waarop ze beschikbaar moeten zijn om een controle te kunnen ondergaan.

Met groeihormoon kan je opsporing omzeilen

"Op andere uren zijn die controles toegestaan, maar dan moet dat met een reden gemotiveerd zijn volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", verduidelijkt Van Eenoo. "Er kan een simpele uitleg zijn zoals een controle die tijdens de normale uren niet gelukt is."

"Of het kan ook serieuzer zijn, namelijk dat er bepaalde indicaties zijn dat men zich buiten de uren dopeert en dat er problemen zijn om die doping op te sporen."



Lees ook... Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"›

"Het meest bekende voorbeeld van zo'n product is groeihormoon waarbij je een detectietermijn hebt van 4 tot 6 uur. Als een sporter om 23 uur groeihormoon zou toedienen bij zichzelf, dan is de kans dat hij of zij om 5 uur clean is. Zo kan je opsporing omzeilen."

Verrassend en vrij uitzonderlijk

Van Eenoo geeft aan dat de tijdstippen van de controles van Vingegaard en Pogacar opvallend zijn. Hij zegt dat sporters vaak 6 uur aangeven als tijdslot en dat het "verrassend en vrij uitzonderlijk" is dat controleurs buiten de vastgelegde tijdstippen aankloppen. Het laatste woord hierover is ongetwijfeld nog niet gezegd.