Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

Florian Lipowitz en Remco Evenepoel geven elkaar voorlopig weinig toe in deze Tour de France. De Duitser liet zich gisteren opmerken met een aanval, maar ex-renner en analist Jan Bakelants was allesbehalve onder de indruk van dat manoeuvre.

Zowel Remco Evenepoel als Florian Lipowitz zijn in deze Tour kopman bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Het duo geeft elkaar voorlopig weinig ruimte. In rit veertien kwam Evenepoel twee seconden eerder over de streep dan Lipowitz. Jan Bakelants zag hoe de Duitser zijn Belgische ploegmaat goed kon gebruiken op de Col du Haag. Evenepoel loste eerste, maar kwam daarna terug.

Lipowitz mocht blij zijn

"Dat Lipowitz ook heel blij mag zijn dat Evenepoel nog terugkwam. Dat maakte dat de kloof klein bleef", trok Bakelants een nieuwe les over de huidige verhoudingen tussen de twee kopmannen. "Hij heeft al meer deugd gehad van Evenepoel dan Evenepoel van hem", pikte José De Cauwer in.

"Ik vond ook goed dat Klaas Lodewyck op voorhand had gezegd dat het eigenlijk een goeie klim was voor Evenepoel, maar dat het beter was dat Lipowitz zou aanvallen", ging Bakelants verder. "Dat was duidelijk in de bus afgesproken."

Bakelants was niet onder de indruk. "Lipowitz kwam vervolgens met een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien. Hij doet 3 trappen, ziet dat er iemand volgt en was meteen met zijn elleboog aan het flikkeren. Dat was wel om te lachen."

De Cauwer verwacht een breuk

Lipowitz heeft Evenepoel al meer nodig gehad dan omgekeerd, maar de verhoudingen tussen de twee zijn nog niet helemaal duidelijk. De Cauwer verwacht op een bepaald moment wel een afscheiding tussen de twee kopmannen.



Lees ook... Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"›

"Die breuk tussen die twee moet nog komen. De krak. Dan pas zullen we het echt zien. Voorlopig zitten ze allebei nog met een ei in de broek."

Volgens Bakelants kan de vijftiende etappe daar misschien al voor zorgen. De aankomst ligt op de klim naar het Plateau de Solaison, een col van buiten categorie. Hakt die er zwaar in bij Evenepoel en Lipowitz?