Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"
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Remco Evenepoel moest gisteren lossen, maar hield daarna goed stand. De schade viel daardoor goed mee, zag ook Adrie van der Poel. De oud-renner lijkt nog steeds te geloven in onze landgenoot.

Remco Evenepoel lokt gemengde gevoelens uit. José De Cauwer ziet bij Sporza dat onze landgenoot hoog spel speelt door te lossen en telkens terug te keren. "Er komt een dag dat het breekt", klinkt het.

Adrie van der Poel gelooft nog in Evenepoel

Feit is dat Evenepoel bij plotse versnellingen bergop regelmatig moet lossen, maar goed herstelt en daarna knap standhoudt en soms zelfs terugkeert. Die aanpak loont voorlopig. 

Met een derde plaats in het algemene klassement staat Evenepoel nog steeds tussen de mensen en kan hij zijn ambities nog altijd waarmaken. Adrie van der Poel blijft geloven in de (mede)kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe.

"Hij heeft bij mij nog steeds het voordeel van de twijfel", vertelt Van der Poel bij Wielerrevue. "Hij wordt gelost, maar hij komt dan op de wat makkelijkere stukken echt wel sterk terug. Terwijl er vooraan ook echt wel gekoerst werd. Bij hem kan het nog alle kanten uit."

Evenepoel wil schitteren in de tijdrit

Evenepoel moet vandaag zien te overleven. Morgen staat er een rustdag op het programma, waarna hij dinsdag wil uithalen in de tijdrit. "Als je praat over de tweede plaats, dan moet hij toeslaan, ja", zegt Van der Poel. 

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"Hij is een specialist. Hij heeft in het verleden bewezen dat hij op dit moment een van de beste tijdrijders ter wereld is. Ik denk ook dat het parcours hem geweldig ligt. Acht kilometer bergop en een kilometer of tien-twaalf lichtjes bergaf. Maar wat hebben deze twee weken al met hem gedaan?"

Als Evenepoel dan dinsdag goede benen heeft, zou hij weleens belangrijke seconden kunnen terugpakken op Jonas Vingegaard in de strijd om plek twee. Al blijft een tijdrit na twee weken in een grote ronde – zoals Van der Poel aangeeft – altijd een ander gegeven natuurlijk. Het blijft daardoor koffiedik kijken.

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