Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

Het was een Tourweekend met heel wat actie en ontwikkelingen. Onder meer de nachtelijke dopincontroles van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar gingen vlot over de tongen. Remco Evenepoel had een duidelijke mening over de zaak, maar Michel Wuyts zou toch oppassen.

Jonas Vingegaard onthulde voor de start van de vijftiende rit dat hij 's nachts uit bed was gelicht voor een dopingcontrole. Toen Remco Evenepoel dat hoorde, kon hij het niet geloven.

"Om 2 uur? Dat kan niet. Neen, dat mag niet? Dat klopt niet. Wat ik zou zeggen als ze om dat uur aan mijn bed staan? Niets, want ik zou blijven doorslapen", vertelde hij aan Sporza. De deur niet opendoen voor een controleur is volgens wielercommentator Michel Wuyts geen goed idee.

Wuyts geeft Evenepoel een goede raad

"Ik zou het niet riskeren de deur dicht te laten en te doen alsof je verder slaapt", vertelt Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Het lijkt me ook onmogelijk dat je het geklop op je deur niet hoort, of je moet met watten in je oren slapen. Maar die oprisping van Evenepoel is naar mijn gevoel terecht en wellicht gevoed door zijn temperament"

"Je moet het ook in zijn context zien", gaat Wuyts verder. "Ik heb een dertigtal Rondes verslagen, en het is verschrikkelijk als je nachtrust onderbroken wordt, en al zeker als je ‘s anderendaags moet presteren."

Een uitleg zou duidelijkheid brengen

Wuyts vindt het dan ook "not done" om renners 's nachts uit hun bed te halen voor dopingcontroles. Al kun je groeihormonen wel slechts 4 tot 6 uur na gebruik opsporen en worden die net voor het slapengaan ingenomen.



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Als er een dopingvermoeden is, vindt hij het niet onlogisch dat er 's nachts controles plaatsvinden. Wuyts zou het alvast een goed idee vinden dat het Franse antidopingagentschap (AFLD) een haarfijne uitleg geeft over waarom de nummers één en twee werden gecontroleerd.

Wat zegt het UCI-reglement?

Het reglement van de UCI schrijft voor dat er geen controles mogen plaatsvinden tussen 23 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

Dat mag alleen als de renner een bepaald tijdsvenster van 60 minuten doorgeeft om de controle te laten plaatsvinden of als er een andere gegronde reden is voor een nachtelijke dopingtest, zoals een dopingvermoeden. In dit geval is het voorlopig gissen naar de exacte beweegreden van het AFLD.