Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Michel Wuyts dient Evenepoel van antwoord: "Ik zou het niet riskeren"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Het was een Tourweekend met heel wat actie en ontwikkelingen. Onder meer de nachtelijke dopincontroles van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar gingen vlot over de tongen. Remco Evenepoel had een duidelijke mening over de zaak, maar Michel Wuyts zou toch oppassen.

Jonas Vingegaard onthulde voor de start van de vijftiende rit dat hij 's nachts uit bed was gelicht voor een dopingcontrole. Toen Remco Evenepoel dat hoorde, kon hij het niet geloven.

"Om 2 uur?  Dat kan niet. Neen, dat mag niet? Dat klopt niet. Wat ik zou zeggen als ze om dat uur aan mijn bed staan? Niets, want ik zou blijven doorslapen", vertelde hij aan Sporza. De deur niet opendoen voor een controleur is volgens wielercommentator Michel Wuyts geen goed idee.

Wuyts geeft Evenepoel een goede raad

"Ik zou het niet riskeren de deur dicht te laten en te doen alsof je verder slaapt", vertelt Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Het lijkt me ook onmogelijk dat je het geklop op je deur niet hoort, of je moet met watten in je oren slapen. Maar die oprisping van Evenepoel is naar mijn gevoel terecht en wellicht gevoed door zijn temperament"

"Je moet het ook in zijn context zien", gaat Wuyts verder. "Ik heb een dertigtal Rondes verslagen, en het is verschrikkelijk als je nachtrust onderbroken wordt, en al zeker als je ‘s anderendaags moet presteren."

Een uitleg zou duidelijkheid brengen

Wuyts vindt het dan ook "not done" om renners 's nachts uit hun bed te halen voor dopingcontroles. Al kun je groeihormonen wel slechts 4 tot 6 uur na gebruik opsporen en worden die net voor het slapengaan ingenomen.

Lees ook... Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Als er een dopingvermoeden is, vindt hij het niet onlogisch dat er 's nachts controles plaatsvinden. Wuyts zou het alvast een goed idee vinden dat het Franse antidopingagentschap (AFLD) een haarfijne uitleg geeft over waarom de nummers één en twee werden gecontroleerd.

Wat zegt het UCI-reglement?

Het reglement van de UCI schrijft voor dat er geen controles mogen plaatsvinden tussen 23 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

Dat mag alleen als de renner een bepaald tijdsvenster van 60 minuten doorgeeft om de controle te laten plaatsvinden of als er een andere gegronde reden is voor een nachtelijke dopingtest, zoals een dopingvermoeden. In dit geval is het voorlopig gissen naar de exacte beweegreden van het AFLD.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

09:55
"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

14:00
Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

Remco Evenepoel zorgt voor Belgische euforie: "Ik denk spontaan terug aan Wout van Aert"

12:55
Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

08:00
Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

Wordt Evenepoel nu de enige kopman van Red Bull-BORA-Hansgrohe? Ploeg reageert opvallend

10:55
Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

13:30
Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

08:55
Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

18:30
Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

Had zijn val te maken met de dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

07:45
Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

07:00
Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

19/07
Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

16:15
Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

19:30
Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

14:15
TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

17:48
1
Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

17:30
Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

19/07
Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

15:15
Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

19/07
Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

19/07
José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

19/07
1
'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

19/07
Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden" Naast de fiets

Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"

19/07
Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

19/07
Jan Bakelants test aerobag en is formeel

Jan Bakelants test aerobag en is formeel

19/07
TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken

TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken

18/07
Lucien Van Impe verrast: "Evenepoel kan voor groen gaan, maar ..."

Lucien Van Impe verrast: "Evenepoel kan voor groen gaan, maar ..."

18/07
De Cauwer hekelt beslissing van ploeg: "Verkeerde keuze"

De Cauwer hekelt beslissing van ploeg: "Verkeerde keuze"

18/07
Stig Broeckx reageert na nieuwe val

Stig Broeckx reageert na nieuwe val

18/07
Tadej Pogacar komt met ferme bevestiging: "Als de prins van Monaco het zegt ..."

Tadej Pogacar komt met ferme bevestiging: "Als de prins van Monaco het zegt ..."

18/07
Is dit het geheim van Tadej Pogacar?

Is dit het geheim van Tadej Pogacar?

18/07
Geen Pogacar in Aalst na de Tour de France om opmerkelijke reden

Geen Pogacar in Aalst na de Tour de France om opmerkelijke reden

18/07
"Ik haat koersen"? Plots duiken ... De Smurfen en Gargamel op in het peloton Naast de fiets

"Ik haat koersen"? Plots duiken ... De Smurfen en Gargamel op in het peloton

18/07
Lefevere haalt stevig uit: "Als ik stout mag zijn ..."

Lefevere haalt stevig uit: "Als ik stout mag zijn ..."

18/07
Zorgde Belg voor het beeld van de Tour de France? "Niet als een pipo"

Zorgde Belg voor het beeld van de Tour de France? "Niet als een pipo"

18/07
Analist laat niets heel van Tour-ploeg: "Kinderlijk"

Analist laat niets heel van Tour-ploeg: "Kinderlijk"

18/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Mads Pedersen Tiesj Benoot Lucien Van Impe Jose De Cauwer Jasper Philipsen Juan Ayuso Van Eetvelt Lennert Thomas Pidcock Karsten Kroon Rohan Dennis Mathieu Van Der Poel Lance Armstrong Frank Vandenbroucke Patrick Lefevere Stig Broeckx Thymen Arensman

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved