De Cauwer hekelt beslissing van ploeg: "Verkeerde keuze"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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De Cauwer hekelt beslissing van ploeg: "Verkeerde keuze"
Foto: © photonews
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Het was een opvallend beeld in de Tour de France: Thymen Arensman reed lek achteraan tijdens een beklimming, waardoor hij uit de eerste achtervolgende groep viel. Er viel José De Cauwer daarbij ook wel wat op met de fietsen van de ploeg.

Thymen Arensman had last van een leegloper achteraan, waardoor het moeilijk was voor hem op bij Rubio en Castrillo te blijven. Enkele kilometers later kwam zijn ploegwagen bij hem en terwijl Arensman helemaal op het tandvlees zat, moest de wissel nog komen.

Even leek het erop dat de Nederlander de wissel nog zou weigeren, maar wat later moest het dan toch gebeuren. En daarbij viel meteen op dat de fiets van de Nederlander aan de linkerkant van de wagen stond en hij dus geen kopman is.

De fietswissel van Thymen Arensman levert kritiek op

Dat vond José De Cauwer toch maar wat vreemd, want Arensman is op een parcours als dat van zaterdag misschien wel samen met Bernal dé man voor de ploeg. Het leverde ook meteen een paar stevige quotes op bij Sporza Live.

"Ze zoeken een goed moment om te wisselen. De fietsen aan de andere kant van het verhaal. Dat hij niet rechts staat? Dan vraag ik mij af wie je als kopman hebt aangeduid op dit parcours. Bernal, ok. Er kunnen twee fietsen staan aan de rechterkant."

José De Cauwer snapt niets van de beslissing van de ploeg

"Ik zou toch altijd Arensman pakken, ik zou toch altijd Arensman pakken. Dan is die indeling volgens mij toch vreemd. Ben je dan zo gek van Vauqelin dat je hem daar gezet hebt? Ik denk dat het op dit parcours een verkeerde keuze is, ik weet het niet."

Even later kreeg Arensman nog een opzichtige bidon, wat op zich een boete zal opleveren. "Je kan altijd proberen zeggen dat je de drinkbus vergeten was bij de wissel, maar ik zou het niet geloven", kon De Cauwer daar dan weer mee lachen. "Ik zou het ook doen hoor, het zal wel zijn."

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Thymen Arensman

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