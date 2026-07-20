"Remco heeft bewezen dat hij de Tour de France wél kan winnen"

Remco Evenepoel heeft uitgepakt met een ongezien knappe prestatie afgelopen zondag op het Plateau du Solaison. Door de ritzege te pakken schreef hij geschiedenis, in de stand staat hij tweede op vijf minuten van Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard viel nog voor de slotklim en liep een sleutelbeenbreuk op, waardoor de podiumkansen van Remco Evenepoel sowieso met een ruk de hoogte zijn ingegaan. Maar zoals de Belg zondag rondreed zou de Deen er sowieso zijn werk mee hebben gehad.

Het was dan ook een ongezien knappe prestatie afgelopen zondag op het Plateau du Solaison van Evenepoel. Pogacar kunnen volgen en het uiteindelijk in een sprint met drie met ook nog Del Toro kunnen afmaken: sterk.

Remco Evenepoel dient alle criticasters van een stevig antwoord

Mogelijk zagen we het podium daar rijden - zeker gezien de val van Vingegaard zou dat wel eens de insteek van Pogacar kunnen gaan worden. Maar het was toch gewoon knap van Evenepoel. "Hij heeft alle criticasters van antwoord gediend", aldus Jonas Heyerick bij Café Tour.

"Remco kan niet klimmen, Remco kan geen steile klim aan, ... Er was veel kritiek op hem, maar nu heeft hij het ongelooflijk goed gedaan en plots staat hij tweede na de zwaarste klim van de hele Tour de France. Pogacar heeft niet gereden om zelf te winnen, maar om Del Toro te proberen te doen winnen. Het wit en het podium waren op dat gebied misschien belangrijker."

Remco Evenepoel kan de Tour de France (ooit) wél winnen

"Ik denk dat Pogacar wel meer bezig was met Del Toro dan met zelf winnen. Hij had kunnen winnen, maar dat doet niets af aan de fantastische prestatie van Evenepoel. Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo goed zien klimmen."



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"Het ging hard, het ging rap, de waardes waren enorm hoog. Pogacar reed heel hard. Er zijn toch wel wat verschillen: Lipowitz heeft een tikje gekregen, dus Evenepoel zal nu wel de kopman zijn. Ayuso heeft een tik gekregen, dus in het klassement doet hij een heel goede zaak. Hij staat nu tweede en als er iets met Pogacar zou gebeuren. Hij kan die grote ronde wél winnen, is nu plots wat mensen denken."