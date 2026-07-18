Tadej Pogacar komt met ferme bevestiging: "Als de prins van Monaco het zegt ..."

Tadej Pogacar lijkt stilaan op weg naar zijn vijfde overwinning in de Tour de France. En dus is de vraag welke doelen hij daarna nog heeft aangestipt voor dit seizoen. Steeds luider klinkt de roep naar de Vuelta, zo blijkt.

Het gonst al een tijdje van de geruchten dat Tadej Pogacar dit seizoen naar de Vuelta a Espana zou trekken om zo twee grote rondes na elkaar te proberen rijden en winnend af te sluiten. Vorig seizoen was dat ook al voorzien, maar toen was hij na de Tour de France zeer moe.

Tot op heden lijkt hij nog niet al te zwaar te moeten hebben doorjassen en dus komt voor de editie van 2026 de Vuelta toch opnieuw een stapje dichterbij. Temeer de start in Monaco wordt gegeven op 22 augustus en dat de huidige woonplaats is van de Sloveen.

Tadej Pogacar trekt naar de Vuelta

UAE Team Emirates-XRG hield in de seizoensplanning die deze winter werd opgemaakt rekening met de Vuelta, maar maakte er (nog) geen zekerheid van. Op dit moment lijkt het echter duidelijk dat de kans dat Pogacar er aan de start staat vrij groot.

Het zou wel betekenen dat de Sloveen de GP van Montréal en de GP van Quebec aan zich voorbij zal laten gaan, wat met oog op het WK aldaar misschien een klein nadeel kan zijn op een aantal andere renners die wél al zullen ter plaatse zijn.

Tadej Pogacar won nog nooit de eindzege in de Vuelta

Maar Pogacar blijft Pogacar. En na vijf keer de Tour de France - daarover binnen een dikke week zekerheid? - en een keertje de Giro lijkt het aan de Sloveen om ook de Vuelta eens een keertje te winnen. In 2019 brak hij er door met een derde plaats en drie etappezeges, sindsdien keerde hij er niet meer terug.



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Prins Albert van Monaco gaf al aan dat Tadej Pogacar er op 22 augustus zal zijn in Monaco. Waarop Pogacar nu ook een antwoord heeft gegeven aan de pers: "Als de prins het zegt, dan zal de kans wel groot zijn." Daarmee zet hij de deur meer dan op een kier.