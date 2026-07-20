Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Vingegaard en Pogacar wakker gemaakt voor dopingtest, maar: "Die is in zijn bed mogen blijven liggen ..."
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Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard werden in de nacht van zaterdag op zondag uit hun bed gehaald voor een dopingcontrole. Dat deed heel wat stof opwaaien binnen en buiten het peloton. Wielercommentator Michel Wuyts maakt een opmerkelijke bijkomende bedenking.

Het nieuws sijpelde naar buiten voor de vijftiende rit van de Tour. Vingegaard – die ondertussen uit koers is verdwenen door een val – vertelde dat hij om 2 uur 's nachts uit bed was gehaald door een dopingcontroleur. Ook Pogacar kreeg een onverwacht nachtelijk bezoek, zij het om 5 uur.

Paul Seixas mocht in zijn bed blijven liggen

De twee tenoren zagen hun nachtrust verstoord, maar een andere topper werd met rust gelaten, ziet Michel Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Het bijzondere aan deze Tour is dat er voor het eerst sinds lang een Franse podiumkandidaat is: de 19-jarige Paul Seixas (vierde in het huidige klassement, red.). Die is in zijn bed mogen blijven liggen."

"Zo destabiliseer je wel de tegenstand en reik je die jonge Fransman een helpende hand. Heeft dat een rol gespeeld? Ik zeg dat het een van de drijfveren is geweest om die nachtelijke controle te doen", vertelt Wuyts.

Een verdachte tijd van Pogacar op de Tourmalet

Wuyts haalt aan dat Pogacar op de Tourmalet twee minuten sneller was dan de snelste tijd die daarvoor ooit was neergezet. Dat maakt de Sloveen verdacht, denkt Wuys. Maar ook Vingegaard deed anderhalve minuut beter dan de voormalige toptijd en bleef samen met in totaal vijftien renners onder het vroegere record. Wuyts denkt er het zijne van.

"Waarom dan die controles toespitsen op Vingegaard en Pogacar? Dat is toch zeer cru, om niet te zeggen dat dit gezocht is. Ook zogezegd onafhankelijke instanties bezondigen zich wel eens aan chauvinisme. Zoals ik het aanvoel, speelt de aanwezigheid van Seixas een pertinente rol in de keuzes van de Franse controleurs."

Seixas kan nog altijd het podium halen

Seixas heeft in zijn eerste Tour nog altijd uitzicht op het podium. Het wonderkind is op moment van schrijven vierde in het klassement, op 25 seconden van Isaac del Toro. Het podium zit er dus nog altijd in voor de Franse chouchou. 

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