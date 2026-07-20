Naast de fiets 🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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🎥 Valentine Besard komt met filmpje op TikTok over wat Ruben Van Gucht allemaal (niet) mag doen
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Ruben Van Gucht is een drukbezet man. Naast zijn tv-activiteiten bouwt hij ook aan een carrière als dj. Zo draaide hij afgelopen weekend op de Gentse Feesten. Opgemerkte gaste daar was andermaal zijn vriendin Valentine Besard. Of toch een van zijn vriendinnen.

Zaterdagavond praatte hij de troostfinale van het WK aan elkaar voor Sporza en zondag de finale, maar in het weekend was hij actief op de Gentse Feesten. En bij ging ook even naar Tomorrowland. En dat allemaal met Valentine Besard aan zijn zijde.

Slotsom: Van Gucht is een drukbezet man. En ook zijn handel en wandel blijft ondertussen onderdeel van heel wat geruchten en speculatie. Zijn quizboek met onder meer alle vrouwen die hij al heeft gehad in zijn carrière is maar één van de vele zaken waar het al weken over gaat.

Valentine Besard spreekt over haar relatie met Ruben Van Gucht

In Vandaag Inside kwam hij vorige week met een primeur over zijn huwelijk: "Ik ben op dit moment niet getrouwd voor alle duidelijkheid.” Daardoor gaf hij impliciet toe dat aan zijn huwelijk met Blanka Vlasic wel degelijk een einde is gekomen – daarover waren al langer dan vandaag allerhande geruchten. Er is natuurlijk wel nog Charlotte Van Looy en dus ook Valentine Besard, die ook in het publiek zat.

Besard is er de laatste tijd vaak bij aan de zijde van Ruben Van Gucht - Charlotte Van Looy is natuurlijk zwanger en heeft dus andere dingen aan haar hoofd. En de jonge deerne sprak ook over mogelijke monogamie in de toekomst.

Wat mag Ruben Van Gucht allemaal al dan niet doen?

Zelf blijft ze trouw aan Ruben Van Gucht en ze heeft ook geen andere mannen nodig. Op TikTok maakte ze en filmpje met RvG op de achtergrond over wat haar vriendje allemaal mag. Slotsom: erg veel mag hij niet van Besard. Uiteraard is alles (hopelijk) met de knipoog. We wensen Besard sowieso veel liefde toe in haar leven en veel geluk samen met RvG.

@valentine.besard

brave jongen 💘💘💘💘💘💘💘

♬ original sound - ViraalDagelijks
@valentine.besard

Ugh these men I swear

♬ Western Music: Arizona Dreaming - Piero Piccioni
@valentine.besard

Don’t even ask

♬ dirty cash - Linmi Yujiin
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