TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken
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De Tour de France begint nu echt. Dat is toch wat veel renners er van denken. En dus is het uitkijken naar wat de rit van zaterdag 18 juli gaat brengen. Spektakel in de Vogezen, met Tadej Pogacar die er nog eens werk van maakt?
Het klassement na rit 14 in de Tour de France
Tadej Pogacar heeft een nieuw tikje uitgedeeld in de strijd om het geel in Parijs. Na hem blijft alles vrij tot zeer spannend. Jonas Vingegaard volgt nu als tweede al op 4 minuten en 30 seconden, Remco Evenepoel heeft na een sterke laatste kilometer zijn bronzen plaats vastgehouden.
Voor Evenepoel is de balans 5.04, daarna volgen Seixas (5.19), Ayuso (5.22), Lipowitz (5.44) en Del Toro (5.50) op korte afstand. Skjelmose krijgt een tikje, ook Pidcock en Martinez verloren meer tijd. De strijd om het podium is dus zeker nog niet gestreden.
Wat zeggen de andere klassementen na rit 14?
Door de spanning om de plaatsen 2 tot en met 7 in de Tour de France is het logischerwijze ook spannend om de witte trui. Paul Seixas is het nummer vier van het algemene klassement, maar ook de leider in het jongerenklassement. De jonge Fransman mag de witte trui aandoen zondag.
Wit, bollen, teams, ...
Het mag daarvoor zijn sprintkwaliteiten danken, want door de vier seconden bonificaties die hij pakte is hij net leider. Ayuso volgt op amper drie seconden en Del Toro staat ook maar op 31 seconden, terwijl Lenny Martinez op een dikke drie minuten ook in de gaten zal gehouden worden als hij zou proberen meegaan in een vroege vlucht.
In de strijd om de bolletjestrui heeft Tadej Pogacar nu 52 punten, Valentin Paret-Peintre 43 punten en Richard Carapaz 38 punten. Derek Gee-West kwam binnen op drie en een halve minuut en houdt Lidl-Trek zo aan boord als beste ploeg. De kloof met UAE Team Emirates is nog 7 minuten en 26 seconden.
Tadej Pogacar maakt opnieuw indruk in Vogezen
Rit 14 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Col du Haag reed hij weg van de rest en in de laatste vijf kilometer hield hij zijn voorsprong vast op Vingegaard, Seixas en de rest. Op die manier kon Tadej Pogacar zijn vierde ritoverwinning in deze Tour de France pakken.
Door de bergpunten boven op de Col du Haag blijft hij ook leider wat de bolletjestrui betreft. Aan de streep was de kloof op de eerste achtervolgers 38 seconden. Del Toro won zelfs nog het sprintje voor de tweede plaats, Remco Evenepoel wist de schade te beperken op zo'n 50 seconden.
Backstedt legt er Kopecky op in Maaseik
In Maaseik stond in de voormiddag van de zaterdag een korte tijdrit op het programma in de Baloise Ladies Tour. Het was een etappe van iets meer dan acht kilometer, terwijl er in de namiddag nog een tweede rit is - eentje in lijn om af te werken voor de diverse rensters.
Zoë Backstedt was in de korte tijdrit de beste. Zij reed net geen vijftig kilometer per uur in de korte tijdrit en ging daarmee Felicity Wilson-Haffenden ruim vooraf met dertien seconden. Lotte Kopecky werd derde op twintig seconden, met Fleur Moors was er nog een Belgische te vinden op de vijfde plaats. Backstedt neemt ook de leiding over van Charlotte Kool.
Paret-Peintre pakt de punten op de Grand Ballon, vijf vluchters zetten door
We zijn al een eerste keer aan de streep gepasseerd en ook de Grand Ballon zijn we opgeraakt. Paret-Peintre won een stevig sprintje om de bergpunten en schuift voorlopig over Vingegaard naar de tweede plaats in het bergklassement. Ook Carapaz heeft zijn zinnen gezet op de bolletjestrui, zo lijkt het.
De punten op de Grand Ballon:
1. V. Paret-Peintre, 10 pts
2. Carapaz, 8 pts
3. Healy, 6 pts
4. T. Johannessen, 4 pts
5. A. Johannessen, 2 pts
6. Vauquelin, 1 pt
Na de top gingen de eerste vijf meteen door. Ze hebben ondertussen een halve minuut voorsprong op Rubio, Arensman en Castrillo. Een grotere groep met Pidcock volgde nog wat verder, het peloton zit op zo'n twee minuten van de vijf leiders. Arensman reed even later lek.
Vlucht met onder meer Pidcock is vertrokken
De vlucht van de dag lijkt te zijn vertrokken. Healy en Castrillo voerden de forcing op de Grand Ballon, maar ondertussen is er een groep van zo'n 38(!) renners die het hazenpad heeft gekozen op de eerste col van de dag. Veel ruimte krijgen ze vooralsnog niet.
Veel hoger dan anderhalve minuut is de kloof nooit opgelopen. Het zijn de mannen van EF Education First die tempo maken voorin, want met Richard Carapaz is hun kopman mee. Ook Tom Pidcock is erbij, het nummer vier uit het klassement. De tweelingbroers Johannessen zijn mee, Lennert Van Eetvelt is erbij en ook Bernal, Arensman en Vauqelin vormen een stevig blok namens INEOS.
Jasper Philipsen pakt opnieuw de tussensprint
Jasper Philipsen heeft bij de tussensprint heel vroeg in etappe 14 van de Tour de France opnieuw uitgehaald. Hij won de sprint voor Mads Pedersen, Max Kanter en Biniam Girmay. In de stand komt de Belg zo opnieuw iets dichter bij leider Mads Pedersen. De Deense krachtpatser heeft nu nog 36 punten voorsprong op Philipsen. Tim Merlier sprintte niet mee.
De volledige resultaten van de sprint volgens de webstek van De Tour de France:
1. Philipsen, 25 pts
2. Pedersen, 20 pts
3. Kanter, 16 pts
4. Girmay, 14 pts
5. Stewart, 12 pts
6. Planckaert, 10 pts
7. Simmons, 9 pts
8. Teunissen, 8 pts
9. Marsman, 7 pts
10. Vacek, 6 pts
11. Askey, 5 pts
12. Armirail, 4 pts
13. Johannessen, 3 pts
14. Campenaerts, 2 pts
15. Denz, 1 pt
Regen in de Tour de France
155 kilometers knallen! De officiële start van rit 14 in de Tour de France is gegeven. Mulhouse werd daarbij wel omgeven door enorme regenbuien. Daardoor moest er begonnen worden met heel veel regen op de renners, iets waar ze de voorbije dagen en weken toch meermaals om smeekten.
Na de zware omstandigheden met heel veel hitteprotocollen is het een aangename afkoeling voor de renners, maar er wordt wel gevreesd voor stormweer. Op dit moment is het water met bakken uit de lucht aan het vallen en dus is het afwachten hoe de renners daar mee om zullen gaan.
Belgische revelatie moet Tour de France verlaten
Ramses Debruyne gaat zaterdagmiddag niet meer van start in de veertiende etappe van de Tour de France naar Le Markstein. De Belg heeft koorts en dus is het niet opportuun om hem nog te laten starten. Debruyne was nochtans bezig aan een heel erg goede Tour de France.
Debruyne stond achttiende in het klassement op een dik kwartier van Tadej Pogacar. Hij had zich al laten opmerken met een paar goede resultaten, waaronder een vijfde plaats op weg naar Foix in de etappe die Mads Pedersen wint. Nu moet hij met een dikke week te gaan dus naar huis vertrekken.
Ook in China werd gekoerst
Je zou het bijna vergeten met de Tour de France, maar er zijn ook elders in de wereld nog koersen dezer dagen. Ook daarvan houden we u uiteraard gewoon op de hoogte. In China was er de achtste en laatste rit in de Tour of Magnificent Qinghai.
Die etappe voerde de renners van Xihaizhen naar de Qinghai Lake Scenic Area over een afstand van zo'n 146 kilometer. Uiteindelijk kregen we er een massasprint, die werd gewonnen door de Portugees Iuri Leitao. Hij hield Alexis Renard en Enrico Zanoncello af. Jonathan Klever Caicedo pakte na een week hard labeur de eindwinst in de Tour of Magnificent Qinghai.
De Tour de France begint nu echt. Dat is toch wat veel renners er van denken. En dus is het uitkijken naar wat de rit van zaterdag 18 juli gaat brengen. Spektakel in de Vogezen, met Tadej Pogacar die er nog eens werk van maakt?
Tadej Pogacar heeft deze Tour de France al drie ritten weten te winnen. Hij haalde uit in rit 3, rit 6 en rit 10. En dus is het alweer een aantal dagen geleden sinds hij nog eens won, dus tijd voor een vierde ritoverwinning? Het zou zomaar kunnen, want het parcours is in ieder geval op zijn maat.
De rit is vrij kort met 'amper' 155 kilometer dat op de renners staat te wachten. Meteen na de start gaat het meteen in volle draf naar de tussensprint in Watwiller na een paar eerste oplopende kilometers. Het moment voor Jasper Philipsen om nog wat dichter te komen op Mads Pedersen in de strijd om de groene trui?
Meteen de Grand Ballon op in de Vogezen
Daarna krijgen we snel vuurwerk, want de Grand Ballon komt er heel snel aan. Dat wordt meer dan twintig kilometer klimmen aan bijna vijf procent gemiddeld stijgingspercentage. Lastiger dan het er misschien op het eerste zicht wel uitziet en dus ook iets om naar uit te kijken.
Het moment ook voor sterke vluchters van het type Carapaz om aan te vallen. De strijd om de bolletjestrui ligt ook nog open en vandaag is een kans om wat puntjes te pakken, want Tadej Pogacar krijgt nog een aantal aankomsten bergop later in de Tour de France.
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Zwaar parcours, op maat van Tadej Pogacar?
Met de Col du Page (bijna tien kilometer aan een vergelijkbaar percentage) en de Ballon d'Alsace (net als gisteren, tien kilometer aan bijna zeven procent stijgingspercentage) is het eigenlijk geen kilometer meer echt vlak. Na een tussenstuk, met toch een soort vallei en onder meer de Col du Hundsruck die niet eens een categorie krijgt, is het vooral op de Col du Haag dat het verschil gemaakt zal moeten worden.
11,2 kilometer aan 7,2 procent gemiddeld? Dat kan al tellen. Na de top van de Col du Haag is het maar een paar kilometer meer over vooral vlakke of licht dalende wegen naar Le Markstein. Drie jaar geleden won Tadej Pogacar daar al eens voor Jonas Vingegaard in de Tour de France van 2023 waar de Deen uiteindelijk wel de eindzege zou pakken.
Slotsom: als Tadej Pogacar zaterdag de goede vorm te pakken heeft én hij wil de rit winnen, dan zal hij de rit winnen. De enige vraag is of hij zin heeft om de rit ook opnieuw heel de dag door te gaan controleren. Tim Wellens en Brandon McNulty mochten vrijdag nog voor de ritoverwinning gaan, maar zullen zaterdag fit genoeg moeten zijn om te gaan werken.
Veel scenario's voor rit 14 van de Tour de France
En ook de andere ploegmaats beseffen dat het ook na zaterdag nog meer dan een week vol aan de arbeid is. Daar kunnen de vluchters misschien toch van profiteren om vooruit te blijven. We kijken dan in de eerste plaats naar Richard Carapaz, maar ook namen als Thymen Arensman, Tobias Halland Johannessen en Alex Baudin mogen niet worden uitgevlakt.
En wat als Tadej Pogacar op de Col du Haag zijn ploegmaat Isaac Del Toro laat aanvallen? Als springplank, maar dan eentje waar hij zelf nooit naartoe springt? Er liggen veel scenario's open, maar slechts eentje zal de juiste zijn.
Onze sterren voor rit 14 in de Tour de France
**** Tadej Pogacar
*** Isaac Del Toro - Jonas Vingegaard
** Richard Carapaz - Remco Evenepoel - Paul Seixas
* Thymen Arensman - Tobias Halland Johannessen - Alex Baudin - Juan Ayuso
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