KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Remco Evenepoel heeft het geflikt. Vooraf had niemand het idee dat hij buiten de tijdrit nog een rit zou kunnen winnen, maar op zondag won hij de sprint van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. En dat betekent veel. Heel veel.