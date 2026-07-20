KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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KOERS LIVE: Verzorger spreekt over Evenepoel
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel heeft het geflikt. Vooraf had niemand het idee dat hij buiten de tijdrit nog een rit zou kunnen winnen, maar op zondag won hij de sprint van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. En dat betekent veel. Heel veel.

Aernout Van Lindt

Jonge Belg maakt indruk in klimkoers

Niet enkele in de Tour de France is dit weekend hard gekoerst, dat was ook in andere landen en op andere plaatsen. De 62e Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc kwam dit weekend bijvoorbeeld tot een einde. Met een knappe Belgische prestatie bovendien van een piepjonge landgenoot.

De 20-jarige Niels Driesen eindigde tijdens de slotrit op een knappe derde plaats, op een kleine minuut van winnaar Ryan Gal. In het klassement is hij op de vierde plaats weten te finishen op een kleine drie minuten van eindwinnaar Henrique Bravo uit Brazilië. Gauthier Servranckx werd tweede Belg op de tiende plaats in het eindklassement.

Aernout Van Lindt

Jonas Vingegaard al terug in Denemarken

Het is snel gegaan voor Jonas Vingegaard. Twee dagen geleden stond hij nog tweede in de Tour de France. Daarna kwam er een dopingcontrole om 2 uur 's nachts, een slechte nachtrust en vijftien uur later een zware valpartij en een gebroken sleutelbeen. Einde Tour de France zo meteen voor de Deen.

Jonas Vingegaard is meteen naar Denemarken getrokken en is daar ondertussen al aangekomen. Na zijn opgave had hij niets meer te zoeken in Frankrijk. In Denemarken kan hij de revalidatie gaan beginnen. De komende weken zal hij niet kunnen racen, daarna zal gekeken worden naar zijn najaar en welke koersen er nog op zijn programma kan komen.

Remco Evenepoel heeft het geflikt. Vooraf had niemand het idee dat hij buiten de tijdrit nog een rit zou kunnen winnen, maar op zondag won hij de sprint van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. En dat betekent veel. Heel veel.

Rond Remco Evenepoel zit een groot team van mensen. En ook die wisten niet meteen waar Evenepoel naast de tijdrit nog kans zou hebben om een ritoverwinning te pakken in deze Tour de France. En dan doet hij het in een bergrit op misschien wel de zwaarste klim uit deze ronde.

Dat betekent veel. Heel veel. Ook voor die entourage en dan ook zeker voor verzorger David Geeroms. Die zit er altijd kort op en zit altijd in de buurt van Evenepoel. De gewezen voetballer, geboren in Ninove, is in de wolken over de prestatie van Evenepoel.

Glaasje of twee gedronken

"Het was niet overdreven. We hebben een glaasje gedronken, of twee. Maar het was heel mooi. Op dat moment hebben we geen woorden nodig. Een knuffel, even kijken naar elkaar en we weten wat er allemaal aan de hand is", aldus Geeroms bij VTM Nieuws.

"Het betekent heel veel voor hem. Hij droomt er al lang van om een keer een rit te winnen in de Tour de France dat geen tijdrit is, zodat je de armen in de lucht kan steken. Als je dat dan kan in een bergrit tegen Pogacar en Del Toro, dan is dat toch wel iets heel speciaal."

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Remco Evenepoel
© photonews

"Evenepoel leest veel, hoort veel en ziet veel. Als het over jezelf gaat, dan volg je dat allemaal. De mensen die kritiek hebben zullen nu volgens hem wel met de voetjes op de grond staan, al wil hij aan hen ook wel laten zien dat hij het we kan."

Dinsdag krijgt Evenepoel een nieuwe kans op ritwinst. Maandag verkende de Belg de tijdrit al meteen. Daar opnieuw indruk maken zou de kans op de tweede plaats in Parijs alleen maar groter maken. Maandagnamiddag praat hij ook nog met de pers.

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