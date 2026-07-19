Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"
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Paul Seixas staat er in zijn eerste Tour de France. Het Franse wonderkind heeft het podium binnen handbereik en wakkert de Franse Tourhoop verder aan. Adrie van der Poel stelt zich intussen vragen over hoe de Fransen omgaan met hun supertalent.

Paul Seixas schoot dit seizoen als een komeet naar de wielerhemel. De 19-jarige Fransman maakte indruk in onder meer de Ronde van het Baskenland, maar bewijst nu dat hij ook twee weken op de afspraak kan zijn.

Seixas wordt op een voetstuk geplaatst

De Fransen zijn gek op hun nieuwe wielergod, die de opvolger moet worden van Bernard Hinault. 'De Das' was in 1985 de laatste Fransman die de Tour kon winnen. Seixas de man worden die een einde maakt aan die lange droogte.

Adrie van der Poel ziet de Franse hype rond Seixas gevaarlijke vormen aannemen. "Als je zo begaan bent met zo'n talent, dan laat je hem niet opdraven in het programma achter de etappe", vertelt de oud-renner bij Wielerrevue.

"Hij wordt nu al echt op een voetstuk geplaatst door alle commentatoren. Wat hij nu doet, is natuurlijk ook fantastisch. Maar als je zo begaan bent met zo'n talent, dan laat je hem niet opdraven in het programma achter de etappe."

Frankrijk heeft fantastische renners gehad

"Dan laat je hem lekker met rust, zodat hij na wat interviews met journalisten meteen weer terug naar het hotel kan", vertelt Van der Poel. "Maar ja… Het is natuurlijk heel lang geleden dat ze in Frankrijk nog zo’n renner hebben gehad. Daar willen ze het fijne van weten."

"Frankrijk heeft natuurlijk fantastische renners gehad die hele mooie dingen hebben gedaan, zoals Voeckler en Thibaut Pinot. Die laatste werd ook derde in zijn eerste Tour en moest dan de hele natie redden."

De tweede beste in de koers

Van der Poel is onder de indruk van wat Seixas liet zien in Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van het Baskenland en de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné.

In die laatste koers moest de jongeling opgeven na een val, maar Van der Poel vindt dat Seixas uitstekend heeft gewerkt richting de Tour. "Vandaag is hij misschien wel de tweede beste man in de koers", klinkt het.

De Fransen hebben goud in handen, maar Seixas zou niet het eerste supertalent zijn dat wordt opgebrand bij onze zuiderburen. Van der Poel lijkt alvast een rustige aanpak te prediken, wat verder van de media. Het valt te betwijfelen of ze dat ook zullen doen in Frankrijk.

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