Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Tadej Pogacar is dit jaar machtiger dan ooit. Ook in de Tour de France rijdt de Sloveen iedereen naar de vaantjes. Dat roept hier en daar de nodige vragen op, maar ex-dopingzondaar David Millar veegt alle twijfels van tafel.

Pogacar is aan een fenomenaal seizoen bezig. De Sloveen won in het voorjaar Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Na successen in de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland is hij op weg naar een vijfde eindzege in de Tour. Niemand was ooit dominanter in het moderne wielrennen.

Millar verwijst naar de Vuelta van 2019

"Ik begrijp dat er sceptici zijn", zegt David Millar in de podcast For The Love of Cycling. "Want helaas moet deze huidige generatie van renners leven met de twijfels uit het verleden. Maar in 2019 – toen wij commentaar gaven op de Vuelta – liet Pogacar zich een eerste keer écht zien."

"Hij was 20 en had al twee bergetappes gewonnen. De meeste jonge gasten zouden blij zijn met een vijfde plek in het klassement en twee ritten, maar hij sprong in de voorlaatste etappe op 38 kilometer van de finish weg uit de favorietengroep. Hij reed anderhalve minuut weg, won de etappe en kwam zo als derde nog op het eindpodium."

Pogacar is al zeven jaar aan een stuk top

"Dat was in 2019, toen hij 20 jaar oud was. Sindsdien is hij niet meer gestopt", gaat Millar verder. "Ik begrijp dat het lijkt dat de prestaties té mooi zijn om waar te zijn. Maar hij doet dit sinds 2019, consistent. Ik geloof dat hij helemaal zuiver is. Want je kan dit niet zeven jaar aan een stuk zó regelmatig volhouden als je de hele boel bedondert."

Millar was zelf ooit een topper. Hij won vier etappes in de Tour en vijf in de Vuelta en werd twee keer vicewereldkampioen tijdrijden. In 2004 liep hij tegen de lamp voor epogebruik, wat hem een schorsing van twee jaar opleverde. Hij groeide daarna uit tot een felle tegenstander van doping, een onderwerp waar hij zich geregeld over uitlaat.



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