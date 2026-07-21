Nationale feestdag? Onze sterren voor de tijdrit in de Tour de France

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Nationale feestdag? Onze sterren voor de tijdrit in de Tour de France
Foto: © photonews
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Nog zes dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week. Maar eerst de tijdrit dus.

26 kilometer knallen tussen  Évian-les-Bains en Thonon-les-Bains. Dat is de opdracht van de eerste en meteen ook enige individuele tijdrit in deze Tour de France. Dat is met oog op een eindklassement jammer voor Remco Evenepoel, want in de tijden van pakweg Indurain was dat met meer dan 100 kilometer aan individuele tijdritten toch wel wat anders.

Wat er ook van zij: Remco Evenepoel is en blijft 

Om 13u10 is Piet Allegaert de eerste Belg die in actie komt, maar het is natuurlijk vooral wachten tot Remco Evenepoel eraan begint. Dat is om 17u13, waardoor we voor de klok van zessen zullen weten of Evenepoel een goede zaak doet in het klassement en mogelijk de rit wint.

Meer algemeen is het Kamil Gradek die om 13 uur de rij opent, met Tadej Pogacar die de rij zal sluiten om 17u15. Joshua Tarling is al voorzien om half twee, Filippo Ganna begint er dan weer rond de klok van twee uur aan.

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Zij kunnen op die manier een mooie richttijd neerzetten waar alle andere renners zich kunnen op gaan stuk bijten. De voorbije dagen hebben de specialisten zich ook zo goed als mogelijk

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