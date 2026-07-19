Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

De kop is eraf voor Remco Evenepoel! Onze landgenoot was beresterk in de etappe naar Plateau de Solaison en klopte Tadej Pogacar in de sprint. Hij heeft zo voor het eerst in zijn carrière een bergrit in lijn gewonnen. Dit is was hij achteraf te zeggen had.

Evenepoel was na het uitvallen van Jonas Vingegaard de enige van de klassementsmannen die meekon met Isaac del Toro en Tadej Pogacar. Hij bleef ijzig kalm en maakte het daarna af in de sprint.

Evenepoel beleefde een helse dag

"Ik ben nog aan het trillen van emoties", gaf hij achteraf toe in het flashinterview. "Het was een helse dag. Ik voelde me heel slecht in het begin. Je moet begrijpen dat ik aan het racen ben tegen de beste renners ooit."

"Het was een helse klim met Tadej en Isaac. Dit is een hele stap vooruit. Ik krijg altijd de kritiek dat ik de steile beklimmingen niet aan kan. Dit voelt geweldig. Voor iedereen rond mij en natuurlijk voor mezelf."

Evenepoel vindt zijn beste benen

"Ik ken deze klim goed", vertelt Evenepoel. "Ik heb deze klim wel 20 keer beklommen tijdens mijn trainingskamp hier. Nu gaat dat de focus richting de slotweek. Het is geweldig om mijn beste benen te vinden in deze Tour."

Jonas Vingegaard kwam ten val en moest opgeven. "Het is in de eerste plaats erg voor hem en voor zichzelf. Dat is iets dat je niet wenst."



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Evenepoel pakt 58 seconden op Paul Seixas en 2 minuten op Juan Ayuso en doet een goede zaak in de strijd om de tweede plaats. Zijn voorsprong op nummer drie, Isaac del Toro, bedraagt 58 seconden.