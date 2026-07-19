Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

Jonas Vingegaard werd afgelopen nacht om 2 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. Wat blijkt: ook bij Tadej Pogacar kwam er een controleur langs op een onheilig uur. Remco Evenepoel was niet te spreken toen hij het nieuws vernam.

Tadej Pogacar wordt als topper in het peloton met de regelmaat van de klok gecontroleerd. Maar een controle om 5 uur 's ochtends was ook voor de Sloveen een primeur.

"Ik word elke dag gecontroleerd", vertelde de gele trui voor de start aan Sporza. "Dat is dus niet zo bijzonder, wel dat het in het midden van de nacht gebeurt. Ach, die man doet zijn job. We hebben, weliswaar wat slaapdronken, goed gebabbeld."

Ondanks het incident, bleef hij zijn vrolijke zelve. "Ik heb zo'n 4 uur in bed gelegen, maar dat verpest mijn humeur niet. Nu heb ik een lange ochtend gehad tegenover de andere dagen."

"Vervelend is het sowieso. Het was wel schrikken, want ik lag zachtjes te dromen en er werd hard op de deur geklopt. Maar ze doen hun job en dat is goed."

Evenepoel valt uit de lucht

Jonas Vingegaard werd zelfs nog vroeger gecontroleerd. De Deen kreeg om 2 uur een controleur over de vloer. Remco Evenepoel was er voor de start van de vijftiende etappe niet over te spreken.



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"Om 2 uur?", klonk het. "Dat kan niet. Neen, dat mag niet? Dat klopt niet. Wat ik zou zeggen als ze om dat uur aan mijn bed staan? Niets, want ik zou blijven doorslapen." Het laatste woord is hier ongetwijfeld nog niet over gezegd.