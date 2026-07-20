Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"
Foto: © photonews
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Op 18 juli was het exact vijftig jaar geleden dat Lucien Van Impe als laatste Belg de Tour de France won. Samen met Michel Wuyts blikte 'De Kleine van Mere' bij Het Laatste Nieuws terug op zijn Tourtriomf. Eén Fransman moest het daarbij stevig ontgelden.

Van Impe reed in 1976 voor Gitana-Campagnolo. Daar zwaaide Cyrille Guimard destijds de plak als ploegleider. Onze landgenoot had in de Tour die hij won een bijzondere gewoonte ontwikkeld waarvoor hij de mosterd bij de maanlanding had gehaald.

Guimard is een "koppig manneke"

"Ik mixte babyvoeding met rijst en rozijnen en deed dat in mijn bidon", vertelt Van Impe bij Het Laatste Nieuws. "‘Mijne pap’, noemde ik dat. In de slotweek van de Tour was het door de warmte vaak moeilijk om nog veel te eten, maar die pap ging wel vlot binnen."

Op een bepaald moment wilde Guimard Van Impe zijn bidon niet meer geven. Hij wilde als ploegleider zelf beslissen wanneer Van Impe zou eten. De eenmalige Tourwinnaar beschrijft Guimard als een "koppig manneke". Ook Michel Wuyts is geen fan.

Guimard wilde in the picture blijven staan

"Een rotzak", noemt Wuyts hem. "Zijn carrière als renner was mislukt, maar hij wilde in the picture blijven staan. Hij heeft zijn slechte karakter uitgespeeld en heeft daar succes mee gehaald (Guimard won later ook de Tour met de Fransen Bernard Hinault en Laurent Fignon, red.). Nu nog: als hij als analist in een radioprogramma zit, is dat rancune zoeken en miserie scheppen, altijd controverse."

"Ik heb hem verweten voor het vuil van de straat. Smeerlap en alles", gaat Van Impe verder. "Na de koers kwam hij eisen dat ik me excuseerde. ‘Of jij gaat de Tour niet winnen’, zei hij. ‘Ik zal zorgen dat je hem verliest.’ Ik weer: ‘Die kans ga je niet krijgen, ik ga naar huis.’ En toen ik dat gezegd had, kon ik niet meer terug. Mijn koppeke, hé."

Rita redt de meubelen

"Ik was zo kwaad dat ik het echt ging doen. De ploegmaats kregen ondertussen al het bevel van Guimard dat ze niet meer voor mij mochten rijden."

Zo ver komt het uiteindelijk niet. De tweede ploegleider belt naar Rita, de vrouw van Van Impe. Die gaat meteen naar de Tour en overhaalt Lucien om in te binden. Van Impe excuseert zich bij Guimard en alles was opnieuw peis en vree. Niet veel later zou Van Impe als laatste Belg de Tour winnen.

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