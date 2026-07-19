'Geheime wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

Tadej Pogacar blijft deze Tour stevig in zijn greep houden. De Sloveen pakte zaterdag zijn vierde ritzege en bouwde zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit. Een vijfde Tourzege lonkt. Met dank aan dit geheime wapen?

Enervit, de sponsor die de voeding van UAE Team Emirates XRG verzorgt, pakte deze week uit met het nieuws dat Tadej Pogacar een lactaatgel gebruikt in de Tour. Het gloednieuwe product moet de prestaties van de Sloveen een extra boost geven.

Tim Declercq stelt zich vragen

"Het is bedoeld om met water te worden gemengd en te worden geconsumeerd tijdens de meest kritieke momenten van de wedstrijd, wanneer de prestatie-eisen het hoogst zijn. UAE Team Emirates XRG gebruikt het product al tijdens de Tour de France", klonk het op sociale media.

Het nieuws over de lactaatgel was een opvallende aankondiging die ook ter sprake kwam in het wielerpraatprogramma Vive le Vélo. "Wij zijn er ook mee bezig, maar ik weet niet of dit nu hét revolutionaire middel is", vertelde Tim Declercq, tegenwoordig trainer bij Soudal Quick-Step.

"Persoonlijk vraag ik mij af of het effectief is bij zeer intense inspanningen. Ze stellen je in staat om naast je fructose- en glucosetransport nog een derde transport in gang te zetten en zo nog iets meer energie in het lichaam te pompen."

Er is nog weinig over bekend

Renner Jasper De Buyst, een van de andere gasten zaterdagavond, hoorde deze Tour pas voor het eerst over de gel. Hij vindt het typisch dat er net nu over wordt gesproken.



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"Je moet openstaan voor vernieuwing en voor zaken die plots aangereikt worden", zegt De Buyst. "Maar je moet er ook altijd met een filter naar blijven kijken. Zoals Tim zegt: er is nog weinig over bekend."

Declercq geeft alvast aan dat ook Soudal Quick-Step er al mee heeft geëxperimenteerd, maar het Belgische team gebruikt het product nog niet. De ex-profrenner vindt het wel een interessante evolutie om op te volgen.