🎥 Slikken: Nederlanders maken Evenepoel helemaal af

Remco Evenepoel heeft uitgepakt met een ongezien knappe prestatie afgelopen zondag op het Plateau du Solaison. Door de ritzege te pakken schreef hij geschiedenis, in de stand staat hij tweede op vijf minuten van Tadej Pogacar. Al is niet iedereen even hard onder de indruk.

Er was de voorbije weken, maanden en jaren opnieuw veel kritiek op Remco Evenepoel, maar wat hij zondag liet zien was wel uit het boekje. En dus waren er ook veel mensen met heel wat lof voor wat de Belg allemaal liet zien.

Al was niet iedereen even zwaar onder de indruk van wat onze landgenoot liet zien. Zeker in Nederland was er toch wel wat kritiek op de prestatie van Evenepoel. Volgens hen was het met dank aan Pogacar dat de Belg kon winnen.

"Tadej Pogacar zit in zijn eigen Disneyland"

De laatste kilometers reed Pogacar duidelijk niet voor zichzelf: "Pogacar zit hier in zijn eigen wereld, hij zit in zijn eigen Disneyland en hij is Mickey Mouse die alles regisseert", aldus Jos Van Emden in zijn analyse op Eurosport in Kop over Kop.

"Nu Jonas Vingegaard is weggevallen, is er geen echte concurrent meer voor Pogacar. En dus probeerde hij uit te delen aan Isaac Del Toro en het lukte niet om het aan zijn eigen ploegmaat te geven, dus het is een mooie geste naar Evenepoel toe. Ik weet niet hoe close hij is met Evenepoel, maar dit maakt de sport wel mooier dan een veelvraat die alles voor zichzelf opeist."

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Ook vooraf was de analyse al enorm streng geweest voor Evenepoel: "Het is geen dag waar hij naar uitkijkt", had Jip van den Bos aangegeven. "Hij liet in de kilometers waarin het echt steil is, dat hij zwak is. Op die steile percentages is Evenepoel gewoon zwak. Op zijn eigen tempo verliest hij wel niet zoveel tijd, dus vermoedelijk kiest hij heel snel voor zijn eigen tempo." Een analyse die werd gedeeld door de rest van het panel en dus kant noch wal sloeg achteraf bekeken.