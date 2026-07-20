Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Remco Evenepoel beleefde gisteren een schitterende triomf op Plateau de Solaison. De Belgische kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe klopte Tadej Pogacar in de sprint en zag daarmee een risico goed uitpakken. Hij zorgt in één klap ook voor Belgische Tourgeschiedenis.

Evenepoel hield de hele dag goed stand en bleef uiteindelijk als enige over met Isaac del Toro en Tadej Pogacar. Het UAE-duo probeerde het ploegenspel te spelen, maar kon onze landgenoot niet van zijn 75e profzege houden. Voor Evenepoel is het wel niet de mooiste zege uit zijn carrière.

Het WK en de Spelen zijn van een andere categorie

"In de rondes zeker wel", vertelde hij achteraf bij Sporza. "Maar het WK en de Spelen zijn toch nog van een andere categorie. Het is wel een nieuw soort overwinning. Door de tegenstand en door de aankomst bergop. Dus het staat sowieso hoog op mijn lijstje."

Evenepoel had in de laatste vijf kilometer het gevoel dat Pogacar niet voluit ging om Del Toro aan boord te houden. Toen groeide het geloof in een overwinning. Hij besloot in te zetten op de sprint en maakte naar eigen zeggen de juiste keuze.

Het risico van een kilootje lichter pakt goed uit

Ook zijn overstap van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe levert op. "Dat ik een heel grote stap vooruit heb gezet, heb ik grotendeels te danken aan de omkadering van de ploeg en mijn nieuwe coach", zei Evenepoel daarover.

"Die coach heeft mij op nieuwe aspecten laten trainen. Het was ook duidelijk dat de Tour dit jaar gewonnen zou worden in de bergen en niet in de tijdrit. Daarom hebben we het risico genomen om een kilootje lichter te staan dan anders. Met resultaat."



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Belgische geschiedenis

Evenepoel schrijft met zijn triomf ook een mooi stukje Belgische wielergeschiedenis. Zijn etappezege was namelijk de 500e overwinning voor ons land in de Tour. Enkel Frankrijk doet beter met 716 stuks.

Evenepoel staat na het uitvallen van Jonas Vingegaard nu comfortabel op de tweede plaats. Dinsdag in de tijdrit kan hij nog wat afstand nemen van de concurrentie.