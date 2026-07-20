Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Evenepoel ziet risico goed uitpakken én zorgt voor indrukwekkend stukje Belgische Tourgeschiedenis
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Remco Evenepoel beleefde gisteren een schitterende triomf op Plateau de Solaison. De Belgische kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe klopte Tadej Pogacar in de sprint en zag daarmee een risico goed uitpakken. Hij zorgt in één klap ook voor Belgische Tourgeschiedenis.

Evenepoel hield de hele dag goed stand en bleef uiteindelijk als enige over met Isaac del Toro en Tadej Pogacar. Het UAE-duo probeerde het ploegenspel te spelen, maar kon onze landgenoot niet van zijn 75e profzege houden. Voor Evenepoel is het wel niet de mooiste zege uit zijn carrière.

Het WK en de Spelen zijn van een andere categorie

"In de rondes zeker wel", vertelde hij achteraf bij Sporza. "Maar het WK en de Spelen zijn toch nog van een andere categorie. Het is wel een nieuw soort overwinning. Door de tegenstand en door de aankomst bergop. Dus het staat sowieso hoog op mijn lijstje."

Evenepoel had in de laatste vijf kilometer het gevoel dat Pogacar niet voluit ging om Del Toro aan boord te houden. Toen groeide het geloof in een overwinning. Hij besloot in te zetten op de sprint en maakte naar eigen zeggen de juiste keuze.

Het risico van een kilootje lichter pakt goed uit

Ook zijn overstap van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe levert op. "Dat ik een heel grote stap vooruit heb gezet, heb ik grotendeels te danken aan de omkadering van de ploeg en mijn nieuwe coach", zei Evenepoel daarover.

"Die coach heeft mij op nieuwe aspecten laten trainen. Het was ook duidelijk dat de Tour dit jaar gewonnen zou worden in de bergen en niet in de tijdrit. Daarom hebben we het risico genomen om een kilootje lichter te staan dan anders. Met resultaat."

Lees ook... Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Belgische geschiedenis

Evenepoel schrijft met zijn triomf ook een mooi stukje Belgische wielergeschiedenis. Zijn etappezege was namelijk de 500e overwinning voor ons land in de Tour. Enkel Frankrijk doet beter met 716 stuks.

Evenepoel staat na het uitvallen van Jonas Vingegaard nu comfortabel op de tweede plaats. Dinsdag in de tijdrit kan hij nog wat afstand nemen van de concurrentie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Red Bull-BORA-hansgrohe
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

Dit heeft Remco Evenepoel te zeggen na zijn indrukwekkende overwinning

18:30
Had zijn val te maken met dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

Had zijn val te maken met dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

07:45
Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

Michel Wuyts niet te spreken: "Een rotzak!"

07:00
Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

Jan Bakelants is niet onder de indruk: "Een van de meest halfslachtige aanvallen die we ooit hebben gezien"

12:30
Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

Adrie van der Poel behoudt het geloof in kopman: "Hij krijgt nog steeds het voordeel van de twijfel"

16:15
Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

Tim Declercq ziet belangrijke nuance bij Evenepoel: "Dikke pluim daarvoor"

19/07
Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

Adrie van der Poel: "Hij is misschien wel de tweede beste man in koers"

19:30
Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

Ook Pogacar uit bed gelicht voor "vervelende" nachtcontrole, Evenepoel niet te spreken

14:15
TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

TDF LIVE: beresterke Evenepoel klopt Tadej Pogacar op Plateau de Solaison!

17:48
1
Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

Dopingexpert schept klaarheid rond controles Vingegaard en Pogacar: "Zo kan je opsporing omzeilen"

17:30
Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

Ex-dopingzondaar veegt alle twijfels van tafel: "Pogacar doet dit al zeven jaar consistent"

15:15
José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken"

10:45
1
Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"

13:30
Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

Tiesj Benoot moet iets bekennen over Paul Seixas: "We hebben gekozen"

12:00
'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

'Geheim wapen' van Tadej Pogacar zorgt voor twijfel: "Er is nog weinig over bekend"

09:45
Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden" Naast de fiets

Ruben Van Gucht verrast met blitzbezoek: "Eindelijk een gelegenheid gevonden"

11:30
Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

Visma-Lease a Bike ziet nog altijd kansen: "Dát is meer in het voordeel van Jonas"

08:55
Jan Bakelants test aerobag en is formeel

Jan Bakelants test aerobag en is formeel

19/07
TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken

TDF LIVE: Philipsen doet zaakje, vlucht met Pidcock vertrokken

18/07
Lucien Van Impe verrast: "Evenepoel kan voor groen gaan, maar ..."

Lucien Van Impe verrast: "Evenepoel kan voor groen gaan, maar ..."

18/07
De Cauwer hekelt beslissing van ploeg: "Verkeerde keuze"

De Cauwer hekelt beslissing van ploeg: "Verkeerde keuze"

18/07
Stig Broeckx reageert na nieuwe val

Stig Broeckx reageert na nieuwe val

18/07
Tadej Pogacar komt met ferme bevestiging: "Als de prins van Monaco het zegt ..."

Tadej Pogacar komt met ferme bevestiging: "Als de prins van Monaco het zegt ..."

18/07
Is dit het geheim van Tadej Pogacar?

Is dit het geheim van Tadej Pogacar?

18/07
Geen Pogacar in Aalst na de Tour de France om opmerkelijke reden

Geen Pogacar in Aalst na de Tour de France om opmerkelijke reden

18/07
"Ik haat koersen"? Plots duiken ... De Smurfen en Gargamel op in het peloton Naast de fiets

"Ik haat koersen"? Plots duiken ... De Smurfen en Gargamel op in het peloton

18/07
Lefevere haalt stevig uit: "Als ik stout mag zijn ..."

Lefevere haalt stevig uit: "Als ik stout mag zijn ..."

18/07
Zorgde Belg voor het beeld van de Tour de France? "Niet als een pipo"

Zorgde Belg voor het beeld van de Tour de France? "Niet als een pipo"

18/07
Analist laat niets heel van Tour-ploeg: "Kinderlijk"

Analist laat niets heel van Tour-ploeg: "Kinderlijk"

18/07
Ploeg Jasper Philipsen slijpt de messen: "De moeite"

Ploeg Jasper Philipsen slijpt de messen: "De moeite"

18/07
''Belachelijk'': Duitse pers wil dat Evenepoel op kop rijdt voor Lipowitz, concurrent schrijft Remco half af

''Belachelijk'': Duitse pers wil dat Evenepoel op kop rijdt voor Lipowitz, concurrent schrijft Remco half af

18/07
Nieuwe dreiging waar Red Bull niet vrolijk van kan worden: plots extra concurrent voor Remco Evenepoel

Nieuwe dreiging waar Red Bull niet vrolijk van kan worden: plots extra concurrent voor Remco Evenepoel

17/07
Tour LIVE: Van Gils en Wellens reageren: ''Pidcock op 10 seconden van Remco? Dat is oké''

Tour LIVE: Van Gils en Wellens reageren: ''Pidcock op 10 seconden van Remco? Dat is oké''

17/07
Opmerkelijk: complimenten voor Van der Poel en oprechte getuigenis aan Cameron over Frank Vandenbroucke

Opmerkelijk: complimenten voor Van der Poel en oprechte getuigenis aan Cameron over Frank Vandenbroucke

17/07
UPDATE: Pogacar houdt lippen op elkaar over Armstrong-opmerking

UPDATE: Pogacar houdt lippen op elkaar over Armstrong-opmerking

17/07
Het blijft een eendagsfestival: ontbrak het Van der Poel aan zin? Speculatie laat niet op zich wachten

Het blijft een eendagsfestival: ontbrak het Van der Poel aan zin? Speculatie laat niet op zich wachten

17/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tim Merlier Jonas Vingegaard Rasmussen Mads Pedersen Jasper Philipsen Adrie Van Der Poel Lucien Van Impe Tiesj Benoot Jan Bakelants Jose De Cauwer Thijs Zonneveld Juan Ayuso Rohan Dennis Van Eetvelt Lennert Lance Armstrong Thomas Pidcock Karsten Kroon Mathieu Van Der Poel Frank Vandenbroucke

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved