Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tadej Pogacar laat er geen twijfel over bestaan: "Het is een beetje 'shit'"
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De nachtelijke dopingtests van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zorgden voor verbazing in het peloton. De gele trui deed na rit vijftien zijn beklag over het huidige systeem.

Vingegaard werd in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2 uur uit bed gehaald voor een dopingtest. Pogacar was om 5 uur aan de beurt. "Vervelend is het sowieso", vertelde de Sloveen voor de start van de vijftiende rit aan Sporza. Na de etappe – waarin hij tweede werd – praatte de Sloveen over het onderwerp en deelde hij enkele van zijn ervaringen.

Pogacar durfde niet op  restaurant te gaan

"Dit jaar is heel vreemd. Ze pakken het anders aan dan normaal", wordt Pogacar geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Tijdens de klassiekers stond ik elke dag op om 6 uur om te kijken of er iemand aan de deur stond en ik durfde niet op restaurant of naar de winkel te gaan omdat ze zo vaak ‘random’ kwamen."

Pogacar accepteert het, maar vindt het 'shit'

"Normaal mogen ze geen bloedtest afnemen tot 2 uur na een zware inspanning, maar in de Strade Bianche moest ik al een uur na de wedstrijd een test afleggen", ging hij verder.

"Vanaf april werd de regel aangepast naar één uur. Het gebeurde nu ook al in de Tour. Als dit noodzakelijk is om te tonen dat we clean zijn, zal ik het accepteren, maar het is een beetje ‘shit’."

Als een van de absolute toppers in het peloton wordt Pogacar vaak gecontroleerd. Door het traumatische verleden van de wielersport leggen de instanties er stevig de pees op. De renners begrijpen dat, maar de vraag is nu of de slinger niet stilaan aan het doorslaan is.

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