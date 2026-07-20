Had zijn val te maken met dopingtest? Visma-Lease a Bike en Vingegaard stellig

De Tour van Jonas Vingegaard kende een dramatisch einde. De Deen kwam ten val, brak zijn sleutelbeen en moest uit koers stappen. De nacht ervoor werd hij om 2 uur uit bed gehaald voor een dopingtest. Visma-Lease a Bike en Vingegaard wilden de val daar niet aan toeschrijven.

De Tour leek verloren, maar Vingegaard wilde er duidelijk nog iets van maken. Hij bleef strijdvaardig en wilde een zo goed mogelijk resultaat uit de brand slepen.

Een val op zo'n twintig kilometer van de finish goeide roet in het eten. Volgens Visma-Lease a Bike brak Vingegaard daarbij zijn sleutelbeen en liep hij meerdere schaafwonden op.

Vingegaard voelde zich heel goed

"Dit was ons grote doel van het jaar. Ondanks het grote verschil waren we heel goed onderweg met Jonas", vertelt Head of Performance Marc Reef bij Sporza.

"Het plan en de koers verliepen vandaag perfect. We hadden Victor Campenaerts en Bruno Armirail voorop en achteraan hadden we de controle. We trokken goed over de klim en het verschil met de kopgroep was binnen de perken."

"Jonas voelde zich bovendien heel goed en ook Sepp Kuss was er klaar voor. Dan is het ontzettend balen. Laat ik het op die manier netjes zeggen."



Lees ook... Vingegaard ontstemd door onverwachte dopingcontrole: "Dan ga je er toch wat over"›

Dopingscontrole om 2 uur 's nachts

Reef kan niet met zekerheid zeggen hoe de val precies tot stand is gekomen. Hij wilde het incident ook niet toeschrijven aan de dopingcontrole die Vingegaard om 2 uur de nacht ervoor had ondergaan. "Een val kan altijd gebeuren", vertelde hij.

Ook Vingegaard zelf leek zijn val niet toe te willen schrijven aan de controle. "Het is duidelijk dat het niets goed heeft opgeleverd," vertelde hij aan het Deense TV 2 Sport. "Het zou best wel iets gedaan kunnen hebben. Maar ik durf er niet over speculeren of dat de reden is van de val."

Visma-Lease a Bike likt zijn wonden en gaat nu zonder kopman verder in deze Tour. Alles zal nu met meer dan waarschijnlijkheid op ritwinst worden gezet in de resterende etappes.