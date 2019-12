Wereldkampioen Mads Pedersen opent wielerseizoen in Tour Down Under, wellicht ook debuut in de Tour

De Deense wereldkampioen Mads Pedersen zal zijn seizoen in januari beginnen in de Tour Down Under. Nadien staan er nog heel wat grote wedstrijden op het programma.

Na de Tour Down Under zal Mads Pedersen ook starten in de kasseiklassiekers. In 2018 eindigde hij nog als tweede in de Ronde van Vlaanderen na Niki Terpstra. Nadien richt de wereldkampioen zich meer dan waarschijnlijk op zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Hij moet daar zijn kopmannen Bauke Mollema en Richie Porte bijstaan.

Trek-Segafredo wist om in de transferperiode met Vincenzo Nibali een wereldtopper aan te trekken. De Italiaan koos ervoor om zich net zoals in 2019 te richten op de Ronde van Italië. De 'Haai van Messina' zal ook te zien zijn in Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en Luik-Bastenaken-Luik.