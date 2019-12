Geen verrassingen in Sint-Niklaas: Oppermachtige Mathieu van der Poel is de sterkste

Net zoals bij de dames besloten ook bij de mannen om wat toppers te passen voor de Waaslandcross met het oog op de Wereldbeker-manche in Namen van zondag. Wereldkampioen Mathieu van der Poel was er wel gewoon bij. Thomas Pidcock, Quinten Hermans en Zdenek Stybar leken zijn voornaamste uitdagers.

Het was Quinten Hermans die met een bijzonder krachtige sprint als eerste het veld indook. Mathieu van der Poel ging vlot mee en ook Zdenek Stybar liet zich niet verrassen. Marcel Meisen, Thomas Pidcock en Wietse Bosmans kwamen even later ook terug.

Mathieu van der Poel wachtte af in de tweede ronde en Thomas Pidcock wilde daarvan profiteren. De Britse kampioen zette zich op kop en kreeg een attente Wietse Bosmans mee. Mathieu van der Poel en Quinten Hermans moesten plots een gaatje dichtrijden en dat lukte ook.

Pidcock neemt risico's, maar raakt niet weg

In de derde ronde besloot Pidcock om enkele troeven op tafel te gooien. De jonge Brit reed een vijtral seconden weg en Mathieu van der Poel ging in de achtervolging. Heel lang duurde het vervolgens niet tot de vier opnieuw samen waren. Jens Adams, Vincent Baestaens, Zdenek Stybar en Marcel Meisen kwamen intussen samen in een tweede groep.

Van der Poel is ribbedebie

Bij het ingaan van de vijfde ronde trok Mathieu van der Poel door in de zandbak. Quinten Hermans kon dat tempo niet volgen en ging in de fout. Thomas Pidcock voelde dat het nu of nooit was en gaf zich niet gewonnen. De Britse kampioen moest bijzonder diep gaan en kwam ook dichter, maar kreeg het gat niet meer gedicht.

Van der Poel liep intussen uit naar een voorsprong van 15 seconden op Pidcock en Hermans en dat gat bleef groeien. Hermans reed in de voorlaatste ronde vervolgens weg van een moegestreden Pidcock en haalde de tweede plaats binnen, Pidcock ging mee het podium op. Wietse Bosmans eindigde als vierde.