Iljo Keisse zet zich op verjaardag in voor de Warmste Week

Iljo Keisse is vandaag 37 geworden. Die verjaardag viert hij in België, want Keisse is net terug van stage. Al betekent dat niet dat het een dag zonder inspanning is. In het café van zijn vader zet Keisse zich in voor de Warmste Week.

Het is wel degelijk een inspanning op de fiets die hiermee gepaard gaat. Vanaf vrijdagavond 19u fietsen mensen op de rollen. Het is de bedoeling dat dit 24 uur aan een stuk doorgaat. Dit alles ten voordele van de Muscovereniging, dat de strijd tegen Muscoviscidose aangaat. Dat is een aangeboren stoornis in het water-en zouttransport. Ook Iljo Keisse doet zijn duit in het zakje, meldt Sporza. De renner van Deceuninck-Quick.Step gaat eveneens een uur meerijden op de rollen. Ook hoopt hij dat twee gehandtekende t-shirt centen opleveren voor het goede doel.