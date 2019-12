Mathieu van der Poel na nieuwe zege: "Toen ik van de speaker hoorde dat ik een gaatje had, reed ik vol door"

In de Waaslandcross in Sint-Niklaas ging de dagzege (uiteraard) naar Mathieu van der Poel. De wereldkampioen reed nog voor halfweg cross weg bij Quinten Hermans en Thomas Pidcock.

Mathieu van der Poel was na afloop uiteraard tevreden, maar had liever wat later zijn aanval geplaatst: "Ik reed eigenlijk vroeger weg dan ik wilde want het was lastig om vol te rijden. Ik hoorde de speaker roepen dat er iemand haperde in het zand, ik keek achterom en zag dat ik een mooi gaatje had en reed dan vol door."

Volgens de wereldkampioen ging het niet vanzelf: "Het was een hele lastige omloop ook omdat ik vroeger ging dan gedacht. Het is voor mij ook gewoon een uur tegen de limiet rijden. Het is niet omdat je wint dat het ook vanzelf gaat."