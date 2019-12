Netflix pakt uit met een zesdelige reeks over Team Movistar

Netflix en Movistar Plus, het tv-kanaal van de Spaanse provider, volgden het Spaanse World Tour team het voorbije seizoen tijdens de drie grote rondes. Kopmannen Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) en Mikel Landa (Bahrain) vertrokken intussen, maar er werden toch zes afleveringen gemaakt.

In 2020 komen de afleveringen op antenne, maar het is nog niet geweten wanneer precies.

Netflix and Movistar Plus will broadcast in 2020 a serie of six episodes about Movistar Team’s 2019 grand tours. We’ve watched the trailer during the team’s presentation and looks really good #comingsoon pic.twitter.com/bziNhpZDKO